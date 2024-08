The Last of Us'a konu olan zombi mantarı, tarantulayı ele geçirdi! Kabus gibi görüntü kameraya yansıdı

29 Ağustos 2024 14:40 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 14:47

Peru Amazonları'nda, vahşi yaşam araştırmacısı Chris Ketola, Kordiseps (Cordyceps) adıyla bilinen zombi mantarı tarafından enfekte olmuş bir tarantulanın tüyler ürpertici görüntülerini kaydetti.

Ketola, bu keşfi Instagram hesabında paylaştığı bir videoyla duyurdu. Videoda, Cordyceps mantarının tarantulanın sinir sistemini ele geçirdiği, onu kontrol ederek belirli bir konuma yönlendirdiği ve ardından bedenini içten tüketip filizlendiği görülüyor.

Ketola, "Mantar, tarantulanın sinir sistemini ele geçirip onu buraya gelmeye zorladı. Öldüğünde ise mantar bedeninden filizlenerek sporlarını diğer tarantulalara yaydı." diye belirtti.

KORDİSEPS (ZOMBİ MANTARI) NEDİR?

Daily Mail'in aktardığına göre kordiseps mantarı, ev sahibinin zihnini ve motor fonksiyonlarını ele geçirdikten sonra, onun bedeninden beslenmeye başlar. Tarantula öldüğünde, mantar tarantulanın vücudundan dışarı çıkarak yeni böcekleri enfekte edecek sporlarını serbest bırakır. Her bir Cordyceps türü, belirli bir omurgasızı hedef alır.

THE LAST OF US OYUNU VE DİZİSİNE KONU OLMUŞTU

Kordiseps mantarının ürkütücü doğası, popüler video oyunu ve TV dizisi The Last of Us'a da ilham kaynağı olmuştu. Yapımda, mantarın mutasyona uğramış bir versiyonu insanları enfekte ederek zombilere dönüştürüyor.

İNSANLARA BULAŞABİLİR Mİ?

Ancak bilim insanları, gerçekte kordisepsin insanları enfekte edemeyeceğini belirtiyor. Bunun nedeni; sadece belirli birkaç türü enfekte edecek şekilde evrimleşmiş olması.

Bilim insanları, kordisepsin enfekte ettiği kişinin zihnini ve motor fonksiyonlarını nasıl ele geçirdiğinden tam olarak emin değil. Ancak son çalışmalar, enfekte böceklerin içindeki mantarlardan gelen kimyasal sinyaller tespit etti. Salgılanan proteinler olan bu sinyallerden bazılarının, kurbanın davranış sistemlerini hedef alıyor aldığı tahmin ediliyor.

Uzmanlara göre bazı mantar patojenleri hayvanlardan insanlara geçiş yapabilme özelliğine sahip olsa da neyse ki kordiseps bunlardan biri değil.