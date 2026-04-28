Hızla gelip, aniden yola çıkan araçla çarpıştı! 25 metre boyunca taklalar attı: Feci kaza kamerada

Tekirdağ Çorlu'da park halindeyken seyir haline geçen bir otomobille çarpışan araç, 25 metre boyunca taklalar attı. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

