Hızla gelip, aniden yola çıkan araçla çarpıştı! 25 metre boyunca taklalar attı: Feci kaza kamerada

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Tekirdağ Çorlu'da park halindeyken seyir haline geçen bir otomobille çarpışan araç, 25 metre boyunca taklalar attı. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.