Anne rüyasında gördü: Oğluyla birlikte define avına çıktı

Samsun'un İlkadım ilçesinde akıllara durgunluk veren define avı suçüstüyle durduruldu. Anne rüyasına giren defineyi aramaya kalkıştı. Oğluyla birlikte oturdukları binanın zemini kazmaya kalkan ikiliye, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müşterek çalışmasıyla suçüstü yapıldı.



RÜYASINDA GÖRÜNCE DEFİNE AVINA ÇIKTI

F.T. isimli kadın, rüyasında oturdukları evin altında define olduğunu gördüğünü iddia etti. Bunun üzerine D.T. isimli oğluyla birlikte binanın altına kazı yapmaya başladılar.

ÇIKAN TOPRAKLAR İÇİN VİNÇ KULLANDILAR

Anne ve oğul, binanın yan kısmından altına doğru yaklaşık 12 metre derinliğinde ve 1-2 metre genişliğinde tünel açtı. Kazılan toprağı çıkarmak için profesyonel elektrikli vinç sistemi kurdular. Açılan tünelin derinliği, 5 katlı apartman boyuna ulaştı.

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN ÇUVALLARA DOLDURDULAR

Kazıdan çıkan toprakların, dikkat çekmemek amacıyla çuvallara doldurularak evin bahçesinde biriktirildiği polis ekiplerince tespit edildi. Bahçede üst üste dizilen çuvallar, yapılan kazının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER PROFESYONELLERDE YOK

Kazı alanında ve ikamette yapılan aramalarda kaçak kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Polis ekipleri 1 adet kazıcı, 3 adet kürek, 2 adet baret, 2 adet iniş takımı, 2 adet plastik kova, 1 adet 5 metrelik elektrik kablosu, 1 adet 12 metrelik halat ve 2 adet kazma ele geçirdi.

ANNE VE OĞULUN KAÇAK KAZISINA SUÇÜSTÜ

Anne F.T. ile oğlu D.T., polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla suçüstü yakalandı. Ana oğul hakkında 'kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

