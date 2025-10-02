Aralarına aldıkları genci feci şekilde darbettiler! Dehşete düşüren anlar kamerada

Sakarya'da 27 Eylül Cumartesi günü yaşanan olayda; kız meselesi sebebiyle 18 yaşındaki E.D., aralarında çocuklarında bulunduğu bir grup tarafından feci şekilde darbedildi.

ÇENESİ KIRILDI

Aldığı darbelerin ardından çenesi kırılan E.D., hastanede tedavi altına alınırken o anlar anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından harekete geçen ekipler, kavgaya karışan S.K., S.Y., E.K. ve M.A.A.’yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında şüpheliler adliyeye sevk edildi.