Artvin-Şavşat yolunda üst üste 3. heyelan: Dağ koptu geliyor!

Artvin-Şavşat Karayolu'nda bir günde 3. kez heyelan oldu. Heyelan sonrası yol ulaşıma kapandı. Yetkililer, vatandaşlara alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bölgede heyelan riskine karşı çalışmaların sürdüğü öğrenildi…

Artvin-Şavşat Karayolu’nun 25. kilometresinde bir günde 3. kez heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı. Bir vatandaş, "Dağ koptu geliyor" diyerek yaşananları cep telefonu kamerasıyla anbean görüntüledi. Görüntülerde yamaçtan hızla gelen toprak ve kayaların yolu tamamen kapattığı görüldü.

ULAŞIMA KAPALI KALACAK!

Sabah saatlerinden itibaren aynı bölgede yaşanan üçüncü heyelanın ardından karayolu tamamen ulaşıma kapatılırken, gece boyunca yolun kapalı olacağı öğrenildi. Yetkililer, vatandaşlara alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bölgede heyelan riskine karşı çalışmaların sürdüğü bildirildi.