Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yasemin Güldemir

Bolu'da alevler geceyi aydınlattı! Saman dolu ev saatlerce yandı

Bolu’da samanlık olarak kullanılan evde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Balyaların bulunduğu samanlıkta çıkan yangında, alevler uzun süre kontrol altına alınamadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2025
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
11.10.2025
saat ikonu 13:17

'nun ilçesinde iki katlı evin üst katında bulunan saman balyaları alev aldı. Alt katta arpa ve buğdayın bulunduğu ev kısa sürede alevlere teslim oldu.

Bolu'da alevler geceyi aydınlattı! Saman dolu ev saatlerce yandı

EVİN BİR KISMI YIKILDI

Dumanları fark eden köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Taşkesti, Mudurnu ve Göynük belediyelerine bağlı ekipleri sevk edildi. Ekipler köylülerin yardımıyla soğutma çalışması başlattı. Yoğun duman nedeniyle saman balyalarının tamamen söndürülmesi güçleşirken, samanların tahliyesi için evin bir kısmı kepçeyle yıkıldı.

Bolu'da alevler geceyi aydınlattı! Saman dolu ev saatlerce yandı

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, saman balyalarının fazla olması nedeniyle köylülerin römorklarla yaptığı ilk müdahale sonuçsuz kaldı. Ev sahibi Hayri Yiğit, "Komşular dumanı görünce hemen haber verdiler. 112’ye bilgi verildi, itfaiyeler geldi. 4 tane keçimiz vardı, komşular kurtardı. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz" dedi.
nedeniyle ev küle döndü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çorum’da bir evin tandırlığında çıkan yangında tandırlık kullanılmaz hale geldi
ETİKETLER
#yangın
#itfaiye
#bolu
#samandağ
#mudurnu
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.