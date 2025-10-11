Bolu'da alevler geceyi aydınlattı! Saman dolu ev saatlerce yandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki katlı evin üst katında bulunan saman balyaları alev aldı. Alt katta arpa ve buğdayın bulunduğu ev kısa sürede alevlere teslim oldu.

EVİN BİR KISMI YIKILDI

Dumanları fark eden köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Taşkesti, Mudurnu ve Göynük belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler köylülerin yardımıyla soğutma çalışması başlattı. Yoğun duman nedeniyle saman balyalarının tamamen söndürülmesi güçleşirken, samanların tahliyesi için evin bir kısmı kepçeyle yıkıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, saman balyalarının fazla olması nedeniyle köylülerin römorklarla yaptığı ilk müdahale sonuçsuz kaldı. Ev sahibi Hayri Yiğit, "Komşular dumanı görünce hemen haber verdiler. 112’ye bilgi verildi, itfaiyeler geldi. 4 tane keçimiz vardı, komşular kurtardı. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz" dedi.

Yangın nedeniyle ev küle döndü.

