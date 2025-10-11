Devran döndü! Katar, ABD'ye askeri üs kuruyor

ABD Savunma Bakanlığı, Idaho eyaletinde Katar’ın bir hava kuvvetleri tesisi inşa etmesini öngören belgeye imzayı attı.

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Katar pilotlarının F-15 savaş uçakları eğitimi alacağı tesisin Mountain Home Hava Üssü’nde kurulacağını duyurdu.

Hegseth, “Bu anlaşma, Katar ile olan güçlü ortaklığımızın bir göstergesi” ifadelerini kullanarak iş birliğini kutladı. Ayrıca, “Bugün Idaho’daki Mountain Home Hava Üssü’nde Katar Emirlik Hava Kuvvetleri Tesisi’nin kurulmasına ilişkin kabul mektubunu imzalamaktan gurur duyuyorum” ifadelerine yer verdi.

KATAR'IN GÜVENLİĞİ NATO BENZERİ BİR DÜZEYDE

ABD merkezli haber ajansı Associated Press'in (AP) haberine göre, Pentagon henüz kaç Katar F-15 uçağının burada konuşlanacağını ya da tesisin ne zaman faaliyete geçeceğine dair açıklamalarda bulunmadı.

Trump geçen ay Katar’ı savunmak için ABD ordusunun tüm imkanlarının kullanılacağını öngören bir kararname imzalamıştı. Bu adım, ABD ile Katar arasındaki güvenlik bağlarını NATO benzeri bir düzeye taşıdı.

Cuma günü Pentagon’da Katar Savunma Bakanı Saud bin Abdulrahman el-Sani ile yaptığı görüşmede Katar’ın Başkan Donald Trump’ın öncülük ettiği Gazze ateşkesi ve rehine anlaşması çabalarındaki önemli rolünü vurguladı.

Katar, ABD’nin Orta Doğu’daki en büyük askeri üssü El Udeyid’e ev sahipliği yapıyor. Bu üs yılın başında İran’ın nükleer tesislerine yönelik Amerikan saldırılarına karşılık olarak hedef alınmıştı.