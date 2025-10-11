Menü Kapat
Dünya
Editor
 Berkay Alptekin

Devran döndü! Katar, ABD'ye askeri üs kuruyor

ABD Savunma Bakanlığı, Katar'ın Idaho eyaletindeki Mountain Home Hava Üssü'nde bir hava kuvvetleri tesisi inşa etmesini içeren anlaşmayı onayladı. İki ülke arasında imzalanan yeni anlaşma askeri iş birliğini derinleştirirken, Katar’ın Idaho’daki Mountain Home Üssü’nde hava kuvvetleri tesisi kurmasına izin veriyor.

Devran döndü! Katar, ABD'ye askeri üs kuruyor
Haber Merkezi
11.10.2025
11.10.2025
Bakanlığı, Idaho eyaletinde ’ın bir tesisi inşa etmesini öngören belgeye imzayı attı.

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Katar pilotlarının F-15 savaş uçakları eğitimi alacağı tesisin Mountain Home Hava Üssü’nde kurulacağını duyurdu.

Hegseth, “Bu anlaşma, Katar ile olan güçlü ortaklığımızın bir göstergesi” ifadelerini kullanarak iş birliğini kutladı. Ayrıca, “Bugün Idaho’daki Mountain Home Hava Üssü’nde Katar Emirlik Hava Kuvvetleri Tesisi’nin kurulmasına ilişkin kabul mektubunu imzalamaktan gurur duyuyorum” ifadelerine yer verdi.

Devran döndü! Katar, ABD'ye askeri üs kuruyor

KATAR'IN GÜVENLİĞİ NATO BENZERİ BİR DÜZEYDE

ABD merkezli haber ajansı Associated Press'in (AP) haberine göre, Pentagon henüz kaç Katar F-15 uçağının burada konuşlanacağını ya da tesisin ne zaman faaliyete geçeceğine dair açıklamalarda bulunmadı.

Trump geçen ay Katar’ı savunmak için ABD ordusunun tüm imkanlarının kullanılacağını öngören bir kararname imzalamıştı. Bu adım, ABD ile Katar arasındaki bağlarını benzeri bir düzeye taşıdı.

Cuma günü Pentagon’da Katar Savunma Bakanı Saud bin Abdulrahman el-Sani ile yaptığı görüşmede Katar’ın Başkan Donald Trump’ın öncülük ettiği Gazze ateşkesi ve rehine anlaşması çabalarındaki önemli rolünü vurguladı.

Katar, ABD’nin ’daki en büyük askeri üssü El Udeyid’e ev sahipliği yapıyor. Bu üs yılın başında İran’ın nükleer tesislerine yönelik Amerikan saldırılarına karşılık olarak hedef alınmıştı.

