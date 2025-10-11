Menü Kapat
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
19°
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

MKE ve BAYKAR’dan Samsun’a milyarlarca liralık yatırım

Türk savunma sanayisinin iki güçlü markası MKE ve BAYKAR, Samsun’da milyarlarca liralık yatırımla üretim üssü kuruyor. Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Bu büyük yatırımlar Samsun’un üretim, ihracat ve teknoloji kapasitesini daha da güçlendirecek. Ülkemizin ve şehrimizin potansiyeline inanan her yatırımcıyı baş tacı etmeye devam edeceğiz" dedi.

11.10.2025
11.10.2025
"Kuzeyin üretim merkezi" haline gelen ’da, sanayi ve üretim alanında yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Bir taraftan yerli ve yabancı yatırımcılara her türlü altyapı ve destek hizmetinin kesintisiz, kaliteli ve hızlı biçimde sunulması için çalışmalarımız sürüyor. Diğer taraftan yer tahsisi yapılan firmalarımızın inşaatları ilerliyor. Yeni organize sanayi bölgemizde ve savunma sanayii firmaları için yerler ayrılmış durumda" diye konuştu.

MKE ve BAYKAR’dan Samsun’a milyarlarca liralık yatırım

2 MİLYAR TL’LİK MKE YATIRIMI

Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşu Makine Kimya Endüstrisi’nin () Samsun’da 2 milyar TL yatırım değeriyle hayata geçirdiği üretim üssüne değinen Vali Tavlı, "Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaç duyduğu stratejik ürünlerin yerli imkânlarla üretileceği MKE Samsun Üretim Kampüsü’nde çalışmalar hızla devam ediyor. Bu proje, Samsun’un savunma sanayiinde güçlü bir merkez haline gelmesine büyük katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

MKE ve BAYKAR’dan Samsun’a milyarlarca liralık yatırım

SAMSUN'A GÜÇ KATACAK ÜRETİM ÜSSÜ

Vali Tavlı, Türkiye’nin ilk yerli ve milli insansız hava araçlarını üreten ’ın Samsun’a yapacağı yatırımın da stratejik önem taşıdığını vurgulayarak, "Müjdesi ağustos ayında kamuoyuyla paylaşılan BAYKAR’ın 400 dönümlük özel endüstri bölgesinde kuracağı yeni üretim üssü, sadece Samsun’un değil, Türkiye’nin teknolojik üretim kapasitesine de büyük ivme kazandıracaktır. Bu yatırımın şehrimize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

MKE ve BAYKAR’dan Samsun’a milyarlarca liralık yatırım

İSTİHDAM ARTACAK

Organize sanayi bölgelerinde inşaatların hız kesmeden sürdüğünü belirten Tavlı, "Altyapı ve üstyapı çalışmaları eş zamanlı ilerlerken, birçok yatırımcımız fabrika kurulumlarını tamamladı, bir kısmı üretime geçti. Bu gelişmeler şehrimizde yüksek teknoloji ve katma değerli üretim altyapısını güçlendirirken, istihdam ve ihracat rakamlarımızı da daha yukarılara taşıyacaktır" diye konuştu.

MKE ve BAYKAR’dan Samsun’a milyarlarca liralık yatırım

SAMSUN CAZİBE MERKEZİ

Samsun’un yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edeceğini ifade eden Tavlı, sözlerini şöyle tamamladı:
"Fedakârca çalışan, Türk ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştıran ihracatçılarımız başta olmak üzere, ülkemizin ve şehrimizin potansiyeline inanan, güvenen, taş üstüne taş koyan her teşebbüsü Samsunumuzda baş tacı etmeye devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle, daha üretken, daha rekabetçi, ekonomisiyle, teknolojisiyle ve insan kaynağıyla örnek gösterilen bir Samsun’u hep birlikte azimle, inançla ve kararlılıkla inşa etme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz."

