MKE ve BAYKAR’dan Samsun’a milyarlarca liralık yatırım

"Kuzeyin üretim merkezi" haline gelen Samsun’da, sanayi ve üretim alanında yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Bir taraftan yerli ve yabancı yatırımcılara her türlü altyapı ve destek hizmetinin kesintisiz, kaliteli ve hızlı biçimde sunulması için çalışmalarımız sürüyor. Diğer taraftan yer tahsisi yapılan firmalarımızın inşaatları ilerliyor. Yeni organize sanayi bölgemizde otomotiv ve savunma sanayii firmaları için yerler ayrılmış durumda" diye konuştu.

2 MİLYAR TL’LİK MKE YATIRIMI

Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşu Makine Kimya Endüstrisi’nin (MKE) Samsun’da 2 milyar TL yatırım değeriyle hayata geçirdiği üretim üssüne değinen Vali Tavlı, "Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaç duyduğu stratejik ürünlerin yerli imkânlarla üretileceği MKE Samsun Üretim Kampüsü’nde çalışmalar hızla devam ediyor. Bu proje, Samsun’un savunma sanayiinde güçlü bir merkez haline gelmesine büyük katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

SAMSUN'A GÜÇ KATACAK ÜRETİM ÜSSÜ

Vali Tavlı, Türkiye’nin ilk yerli ve milli insansız hava araçlarını üreten BAYKAR’ın Samsun’a yapacağı yatırımın da stratejik önem taşıdığını vurgulayarak, "Müjdesi ağustos ayında kamuoyuyla paylaşılan BAYKAR’ın 400 dönümlük özel endüstri bölgesinde kuracağı yeni üretim üssü, sadece Samsun’un değil, Türkiye’nin teknolojik üretim kapasitesine de büyük ivme kazandıracaktır. Bu yatırımın şehrimize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

İSTİHDAM ARTACAK

Organize sanayi bölgelerinde inşaatların hız kesmeden sürdüğünü belirten Tavlı, "Altyapı ve üstyapı çalışmaları eş zamanlı ilerlerken, birçok yatırımcımız fabrika kurulumlarını tamamladı, bir kısmı üretime geçti. Bu gelişmeler şehrimizde yüksek teknoloji ve katma değerli üretim altyapısını güçlendirirken, istihdam ve ihracat rakamlarımızı da daha yukarılara taşıyacaktır" diye konuştu.

SAMSUN CAZİBE MERKEZİ

Samsun’un yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edeceğini ifade eden Tavlı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fedakârca çalışan, Türk ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştıran ihracatçılarımız başta olmak üzere, ülkemizin ve şehrimizin potansiyeline inanan, güvenen, taş üstüne taş koyan her teşebbüsü Samsunumuzda baş tacı etmeye devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle, daha üretken, daha rekabetçi, ekonomisiyle, teknolojisiyle ve insan kaynağıyla örnek gösterilen bir Samsun’u hep birlikte azimle, inançla ve kararlılıkla inşa etme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz."