Kocaeli elektrik kesintisi 11 Ekim! Sakarya’da uzun süreli kesinti

Bugün erken saatlerde başlayan Kocaeli Sakarya elektrik kesintisi henüz tamamlanmadı. Sabah saatlerinde başlayan kesinti akşam saatlerine kadar sürecek.
Akyazı - Boztepe, Hanyatak
09:00 - 17:00
Adapazarı - Çamyolu, Dağdibi, Karakamış, Tekeler, Yağcılar
09:00 - 11:00
Akyazı - Dokurcun, Haydarlar, Taşağıl, Yörükyeri
09:00 - 17:00
Akyazı - Çakıroğlu
09:00 - 12:00
Adapazarı - Hacıramazanlar
09:00 - 16:00
Adapazarı - Doğancılar
09:00 - 16:00
Serdivan - Akmeşe Atatürk, Alandüzü, Arabacıalanı, Beşevler, Esentepe, Reşadiye, Kazımpaşa, Mahmudiye, Meşeli, Selahiye, Süleymaniye, Uzunköy, Yukaridereköy
12:00 - 14:00
Taraklı - Esenyurt, Köstenler
09:00 - 17:00
Akyazı - Avdullar, Dedeler, Dokurcun, Madenler, Tavşansuyu
09:00 - 17:00
12 Ekim 2025 Sakarya Planlı Elektrik Kesintisi
Adapazarı - Akıncılar, Çukurahmediye, Hacıoğlu, Yenigün, Yeni Cami
09:00 - 13:00