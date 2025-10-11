Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Kocaeli elektrik kesintisi 11 Ekim! Sakarya'da uzun süreli kesinti

Kocaeli Sakarya elektrik kesintisinin biteceği saat belli oldu. Erken saatlerde başlayan kesintinin saat kaçta biteceği duyurulurken etkilenen yerler açıklandı.

Kocaeli elektrik kesintisi 11 Ekim! Sakarya’da uzun süreli kesinti
Bugün erken saatlerde başlayan henüz tamamlanmadı. Sabah saatlerinde başlayan kesinti akşam saatlerine kadar sürecek.

KOCAELİ SAKARYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 11 EKİM

- Boztepe, Hanyatak
09:00 - 17:00

- Çamyolu, Dağdibi, Karakamış, Tekeler, Yağcılar
09:00 - 11:00

Akyazı - Dokurcun, Haydarlar, Taşağıl, Yörükyeri
09:00 - 17:00

Kocaeli elektrik kesintisi 11 Ekim! Sakarya’da uzun süreli kesinti

Akyazı - Çakıroğlu
09:00 - 12:00

Adapazarı - Hacıramazanlar
09:00 - 16:00

Adapazarı - Doğancılar
09:00 - 16:00

- Akmeşe Atatürk, Alandüzü, Arabacıalanı, Beşevler, Esentepe, Reşadiye, Kazımpaşa, Mahmudiye, Meşeli, Selahiye, Süleymaniye, Uzunköy, Yukaridereköy
12:00 - 14:00

Kocaeli elektrik kesintisi 11 Ekim! Sakarya’da uzun süreli kesinti

Taraklı - Esenyurt, Köstenler
09:00 - 17:00

Akyazı - Avdullar, Dedeler, Dokurcun, Madenler, Tavşansuyu
09:00 - 17:00

12 Ekim 2025 Sakarya Planlı Elektrik Kesintisi

Adapazarı - Akıncılar, Çukurahmediye, Hacıoğlu, Yenigün, Yeni Cami
09:00 - 13:00

Kocaeli Kitap Fuarı’na hangi yazarlar gelecek 2025? 11 Ekim etkinlik takvimi
