Uçak görünce mutlu olan Erva ve Zümra hayallerine kavuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, babalarıyla uçak inişlerini izlerken kaydedilen görüntüleriyle ilgi odağı olan ikiz kardeşler Erva ve Zümra'yı Bakanlık'ta misafir etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, henüz 4,5 yaşında olmalarına rağmen gökyüzüne duydukları ilgiyle dikkati çeken kardeşlerin ziyareti, sıcak ve samimi anlara sahne oldu.