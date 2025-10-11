Yozgat'ta hayrete düşüren olay! Çiftçiler şaşırdı: Ömrümüzde ilk kez görüyoruz

Yozgat'ta çiftçileri şaşrıtan ilginç doğa olayı meydana geldi. Normal şartlarda ilkbaharda çiçek açıp yaz aylarında meyve veren elma ve armut ağaçları, nisanda çiçeklerinin kurumasının ardından ağustos ortasında çiçek açıp, ekimde meyve verdi.

MEYVELER HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Nisan ayında yağan kar ve eksi 12 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle ağaçların çiçekleri donarak kurudu. Ancak ağaçlar, haziran ve temmuz aylarında yeniden filizlenip, ağustos ortasında ise çiçek açarak meyve vermeye başladı. Şu sıralar ağaçların yaprakları sonbaharın etkisiyle kırmızıya dönerken, üzerinde olgunlaşmaya başlayan meyveler hayrete düşürdü.

"60 YILDIR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Yıllardır aynı bahçede çiftçilik yaptığını söyleyen İhsan Ceylan, "Yozgat merkez Azizli Bağları köyü. Bu meyvelerimizi Nisan'ın 15'inde kar yağdı, soğuk oldu. Eksi 12 derecelerde meyvelerimiz yeşermişti, çiçek açmıştı. Soğuk vurunca tamamen simsiyah oldu, yandı. Haziranda, temmuzda yeniden yeşermeye başladı. Ağustos'un 15'inde bu çiçek açtı. Şimdi bu vaziyete geldi. Büyüyorlar şimdilik. İnşallah meyvesini yeriz. Normal bir mevsimde bu zamana hiç kalmaz, ağustosta biterdi. Bunlar çiçek açar açtığı mevsimde biterdi, hasat kalmazdı. Sonbahar mevsimine geldik şu anda. Yaprakların bazıları sarardı, bazıları da meyve verdi. Halen meyvesi var üzerinde, büyüyor meyveleri. 60 yaşındayım, 60 senedir bu bahçeyle uğraşırım, ilk defa başıma geldi" dedi.