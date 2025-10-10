Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
17°
Yaşam
Avatar
Editor
 Murat Makas

Simitçi Süleyman Hanay'dan hayat dersi: 4 çocuğunu okutuyor

Eskişehir'de yaşayan 49 yaşındaki Süleyman Hanay küçükken geçirdiği rahatsızlıktan dolayı yürümekte zorluk çekmesine rağmen simit satışı yapıyor. Süleyman Hanay, simit satışı yaparak ev geçindirip 4 çocuğunu okuttuğunu söyledi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2025
13:33
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
13:33

Küçük yaşlarda geçirdiği romatizma rahatsızlığı sebebiyle yürümekte güçlük çeken 49 yaşındaki Süleyman Hanay, rahatsızlığına rağmen hayata küsmedi. Farklı işler yaptıktan sonra edindiği seyyar araba ile sokaklarda simit satan Süleyman Hanay, Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan araç tamiri yapan dükkânlara simit satışı yapıyor. Simit satarak 3 çocuğunu okutan Hanay'ın azmini vatandaşlar taktir ediyor.

Simitçi Süleyman Hanay'dan hayat dersi: 4 çocuğunu okutuyor

"7 BİN LİRA KİRA VERİYORUM, 4 ÇOCUĞUM VAR"

Süleyman Hanay, "Çocukken ben romatizma geçirmişim. İşte eski ana baba fikri, geçer diye ihmal etmişler. Böyle kaldı gitti. Simitçilik yapıyorum. 4 tane çocuk okuyor, biri büyük, o da dışarıdan üniversite okuyor ama vallahi bilmiyorum ne olacağını. Ben kirada oturuyorum, 7 bin lira kira veriyorum. 4 çocuk, bir ben, bir de hanım, 6 kişiyiz evde. Yardım ediyorlar, kaymakamlık kömür veriyordu, şimdi kömürü de kesti" dedi.

Simitçi Süleyman Hanay'dan hayat dersi: 4 çocuğunu okutuyor

"10 LİRAYA ALIYORUM, 15 LİRAYA SATIYORUM"

Hanay, "Postanenin az ilerisinde bir pastane var. Onlardan simidi 10 liraya alıyorum, 15 liraya satıyorum. Allah bereket versin. Bu işe bayılıyorum, severek yapıyorum. Ben fabrikalarda çalışıyordum. Ağır gelmeye başladı. Katlara mobilya çıkarıyorduk. Sonra sigortayı da eksik yatırmış, 9 sene falan eksiğim var. İşte yardım ediyorlar bana. Geçinip gidiyorum, çorba kaynıyor şükrolsun. Bizim bir boyacı arkadaş var, onun ablası bana verdi. Ben de kendi başıma bir şeyler yaptım işte" ifadelerini kullandı.

Türk kahvesinin bilinmeyen faydası ortaya çıktı! ABD'de bile rapor edildi, uzman isim tek tek açıkladı
ETİKETLER
#engelli
#işçi
#aile
#dayanışma
#Romatizma
#Simitçi
#Zorluk
#Yaşam
TGRT Haber
