TGRT Haber
27°
Yaşam
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Bolu'nun 'Kızılderili Oturan Boğa'sı hayatını kaybetti

Bolu’da yaşayan "Kızılderili Oturan Boğa" lakabıyla tanınan 78 yaşındaki Sabahattin Kalaycıoğlu hayatını kaybetti. Uzun yıllardır beyin hastalığından tedavi gören Kalaycıoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 18:02
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 18:02

Kızılderili kültürünü ’da yaşatan ve doğanın korunmasına yönelik açıklamalarıyla hem kentte hem de Türkiye genelinde tanınan Sabahattin Kalaycıoğlu, 10 yıldır beyin hastalığı ile ilgili tedavi görüyordu.

Yaklaşık 10 yıldır tedavi gören ve dün hayatını kaybeden "Kızılderili Oturan Boğa" lakabıyla tanınan 78 yaşındaki Kalaycıoğlu’num cenazesi, Paşaköy Eniştebey Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Paşaköy Mezarlığı’na defnedildi.

Yaşattığı Kızılderili kültürü ve doğa sevgisiyle tanınan Kalaycıoğlu’nun cenazesine ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

#bolu
#Doğa Koruma
#Kızılderili Kültürü
#Sabahattin Kalaycıoğlu
#Paşaköy
#Yaşam
TGRT Haber
