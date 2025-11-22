Bu kadarına da pes! Sorumsuz sürücü görenleri çileden çıkarttı

Bilecik’in en işlek sokaklarından olan İstiklal Mahallesi Şerifpaşa Caddesi üzerine park edilen araç, vatandaşları çileden çıkarttı. Hem yaya geçidi hem de görme engelli yolu kapatacak şekilde park edilen araç nedeniyle yayalar zor durumda kalırken, pek çok kişi yürümek için caddeye çıktı. Sorumsuz araç sahibi hakkında tepkilerini dile getiren vatandaşlar duyarsız sürücülerin görme engellilerin yürüyüş yolu olmasından dolayı böyle bir parkı neden yaptıklarını bir anlam veremediklerini söylediler.