Galatasaray Gençlerbirliği maç kadrosu ve muhtemel ilk 11! Osimhen kadroda yok

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de bugün 20.00'de Galatasaray ile Gençlerbirliği mücadele edecek.
RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak.
Karşılaşmada Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu sakatlıklarından dolayı forma giyemezken Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle forma giyemeyecek.
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Lemina, Torreira, Sane, İlkay, Sallai, Barış.
Gençlerbirliği: Velho, Thalisson, Zuzek, Goutas, Hanousek, Oğulcan, Dele Bashiru, Göktan, Tongya, Koita, Niang.