Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Çalıntı kartla vurgun! Market sahibi şoke oldu: Tezgaha bırakıp kaçtılar

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir markete gelen 5 kişilik grup, çalıntı kartı tezgaha bırakıp aldıkları ürünlerle kayıplara karıştı. Şüphelilerin çalıntı kartı tezgaha bırakıp kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çalıntı kartla vurgun! Market sahibi şoke oldu: Tezgaha bırakıp kaçtılar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.11.2025
saat ikonu 09:10
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
saat ikonu 09:10

'de geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yaşanan olayda; markete gelen 5 kişiden ikisi içeri girerek ürün almaya başladı. Diğer 3 kişi ise dışarıda bekledi. Alışverişi tamamlayan 2 kişi, temassız kartla ödeme yapacaklarını söyleyerek kartı tezgaha bıraktı.

Kasiyerin dalgınlığından faydalanan şüpheliler, yaklaşık 300 liralık ürünü de alıp bir anda koşarak marketten uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şahısların kasada ödeme yapar gibi yaptığı, ardından hızlıca dışarı çıkıp kaçtıkları, işletme sahibi Turan Koç'un ise hemen peşlerinden koştuğu görülüyor.

Çalıntı kartla vurgun! Market sahibi şoke oldu: Tezgaha bırakıp kaçtılar

"GENÇLERİN BÖYLE YAPMASI ZORUMA GİTTİ"

karşısında şok olduğunu söyleyen işletme sahibi Turan Koç, "5 kişi geliyorlar. İkisi içeri girip alışveriş yapıyor, dışarıda 3 kişi daha var. İçeridekiler beni oyalarken dışarıdakiler meyve falan da çalmışlar, sonradan fark ettim. Kartı okutur gibi yapıp kartı masaya bırakıp kaçtılar. Ne olduğunu anlayamadım, peşlerinden koştum ama 5 kişi oldukları için kaçtılar. Şok oldum, daha önce hiç başıma gelmemişti. Gençlerin böyle şeyler yapması gerçekten çok üzücü. Biz emeğimizle çalışıyoruz, gelip esnafı kandırmaları çok zoruma gitti. Karakola gidip şikayetçi oldum, görüntüleri de teslim ettim" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yol kapatıldı ama iş yapılmadı! Arnavutköy'de trafik çilesi böyle görüntülendi
Küçükçekmece’de geri dönüşüm tesisi alev alev yandı!
ETİKETLER
#istanbul
#dolandırıcılık
#başakşehir
#Market Soygunu
#Kasa Dolandırıcılığı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.