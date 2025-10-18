Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
18°
Yaşam
Editor
Editor
 Ümit Buget

'Dünyanın en iyi turizm köyü' seçildi! İstanbul'a 545 KM uzaklıkta

Barbaros Köyü, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından 'dünyanın en iyi turizm köyü' seçildi. İzmir'in Urla ilçesinde yer alan Barbaros Köyü, İstanbul'a yaklaşık 545 KM uzaklıkta.

IHA
18.10.2025
13:45
18.10.2025
13:47

İzmir’in Urla ilçesinde yer alan Barbaros Köyü, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından 'dünyanın en iyi turizm köyü' seçildi.

'Dünyanın en iyi turizm köyü' seçildi! İstanbul'a 545 KM uzaklıkta

Özellikle oyun ve oyuncak festivali, el yapımı ürünler pazarı, zeytinyağı üretimi ve taş ev mimarisiyle dikkat çeken bir yerleşim yeri olarak bilinen Urla’nın Barbaros Köyü, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından "dünyanın en iyi turizm köyü" seçildi.

'Dünyanın en iyi turizm köyü' seçildi! İstanbul'a 545 KM uzaklıkta

UNWTO’nun her yıl düzenlediği "Best Tourism Villages" programı kapsamında gerçekleştirilen değerlendirmelerde, Barbaros Köyü; sürdürülebilir turizm uygulamaları, çevreye ve kültürel mirasa duyduğu saygı, yerel üretimi destekleyen yaklaşımı ve toplumsal dayanışma örnekleriyle öne çıktı.

'Dünyanın en iyi turizm köyü' seçildi! İstanbul'a 545 KM uzaklıkta

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından verilen bu unvan, köyün uluslararası tanınırlığını artırırken, sürdürülebilir ve yerel değerlere dayalı turizm anlayışının da örnek gösterilmesi açısından önem taşırken Barbaros köyü, ’den bu ödülü alan sayılı köylerden biri oldu.


ETİKETLER
#Türkiye
#Unwto
#Barbaros Köyü
#Turizm Ödülü
#Sürdürülebilir Turizm
#Yerel Kültür
#Taş Ev Mimarisi
#Yaşam
TGRT Haber
