18°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Bakan Kurum 7 sektörü etkileyecek eylem planını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "7 sektörü kapsayan eylem planımızla atık maliyetinin azaltılması, ekonomiye yıllık 350 milyar liraya kadar katkı ve 100 binden fazla yeni istihdam hedefliyoruz" dedi.

Bakan Kurum 7 sektörü etkileyecek eylem planını açıkladı
AA
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2025
13:33
|
18.10.2025
18.10.2025
13:33

Çevre, Şehircilik ve Bakanı Murat Kurum, 7 sektörü kapsayan Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı'yla atık maliyetinin azaltılması, ekonomiye yıllık 350 milyar liraya kadar katkı sağlanması ve 100 binden fazla yeni hedeflediklerini bildirdi. Bakan Kurum, NSosyal hesabından Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Resmi Gazete'de yayımlanan, "Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı"na ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum 7 sektörü etkileyecek eylem planını açıkladı

Kurum, şunları kaydetti: "2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize ve ülkemizin döngüsel ekonomiye geçişte çok önemli bir adım olan 'Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı'mız yürürlüğe girdi. 7 sektörü kapsayan eylem planımızla atık maliyetinin azaltılması, ekonomiye yıllık 350 milyar liraya kadar katkı ve 100 binden fazla yeni istihdam hedefliyoruz."

Bakan Kurum 7 sektörü etkileyecek eylem planını açıkladı

ULUSAL DÖNGÜSEL EKONOMİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Türkiye için Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce söz konusu eylem planı tamamlandı.

Türkiye'nin döngüsel ekonomiye geçişine katkı sağlanması, doğal kaynaklarının korunması, iklim değişikliği ile mücadele, uluslararası rekabet gücünün artırılması ve ithalata bağımlılığın azaltılması hedeflenen eylem planı ile döngüsel ekonomiye geçişin mevzuat ve uygulama alt yapısı oluşturuldu.

Bakan Kurum 7 sektörü etkileyecek eylem planını açıkladı

7 SEKTÖRDEN 400 BİN FİRMAYI İLGİLENDİRİYOR

Yürürlüğe giren eylem planıyla en fazla ham madde kullanılan ve çevresel etkileri fazla olan ambalaj, batarya ve araç, inşaat ve binalar, elektronik ve bilgi-iletişim teknolojileri (BİT), gıda ve biyokütle, plastik ve tekstil olmak üzere 7 sektöre öncelik verildi.

Türkiye'de bu sektörlerde yaklaşık 400 bin firma faaliyet gösteriyor ve bu firmalar yaklaşık 7,5–8 trilyon lira ekonomiye yıllık katkı sağlıyor.

Bakan Kurum 7 sektörü etkileyecek eylem planını açıkladı

İTHALATA BAĞIMLILIK AZALACAK, ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ ARTACAK

İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün etkin katılımıyla hazırlanan eylem planında "döngüsel ürünler", "öncelikli sektörler", "atık önleme ve azaltım", "döngüsel ekonominin yaygınlaştırılması", "yatay eylemler" ve "ilerlemenin izlenmesi" başlıkları altında 6 stratejik hedef belirlendi. Bu hedefler doğrultusunda, 44 kurum ve kuruluşun sorumluluğunda 53 eylem hayata geçirilecek.

2053 Net Sıfır Emisyon hedefine katkı sağlayacak eylem planı çerçevesinde, ithalata bağımlılığı azaltma ve uluslararası rekabet gücünü artırma hedefiyle, kaynakları döngüsel anlayışla yöneten ve emisyonu azaltan bir ekonomik altyapı oluşturulacak.

Bakan Kurum 7 sektörü etkileyecek eylem planını açıkladı

Türkiye Yüzyılı vizyonunda yeşil, etkin ve sürdürülebilir ekonomi için planlanan adımlar kapsamında, Yeşil Taksonomi ile çevreci yatırımlar tanımlanıp yönlendirilecek, döngüsel ekonominin izlenmesinde veriye dayalı, ölçülebilir ve hesap verebilir bir dönüşüm süreci başlatılacak.

100 BİNDEN FAZLA YENİ İSTİHDAM

Eylem planıyla, sektörler için teşvik mekanizmaları geliştirilecek, Sıfır Atık ve endüstriyel simbiyoz uygulamalarının ülke geneline yaygınlaştırılması sağlanacak. Ayrıca istihdamda Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ile yeşil dönüşüm sürecine girilecek. Atık yönetimi sektörü ve denetim mekanizması gibi alanlarda 100 binden fazla yeni istihdam sağlanacak. Toplanan atıkların ekonomik değeri, işletme ve atık yönetim maliyet giderlerinin azaltılması sayesinde yılda 210-350 milyar lira katma değer elde edilmesi hedefleniyor. Yenilenen üretim teknolojileri ve atık yönetimi çalışmaları için de her yıl 110-180 milyar lira kaynak ayrılması planlanıyor.

