Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

'Dur' ihtarına uymadı, rekor bedelde ceza yedi: Savunması ise 'pes' dedirtti!

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ilkinde izini kaybettirdikten 5 gün sonra polisten 2'nci kez de kaçan araç, sürdürülen takip sonucu ele geçirildi. Aracın direksiyonunu yolcu konumundaki kadına vererek otomobilde uyuduğunu iddia eden alkollü sürücüye, farklı maddelerden rekor bedelde ceza uygulandı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.01.2026
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
21.01.2026
saat ikonu 11:45

Eskişehir'de dün gece saatlerinde Odunpazarı ilçesi Muttalip Mahallesi Sarıcakaya Caddesi'nde polisin 'dur' ikazına uymayan sürücü otomobili ile kaçmaya başladı.

'Dur' ihtarına uymadı, rekor bedelde ceza yedi: Savunması ise 'pes' dedirtti!

DAHA ÖNCE POLİSLERİ PEŞİNE TAKMIŞ

Aracın geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde de 75. Yıl Mahallesi'nde polis tarafından yapılan uygulamada da 'dur' ikazına uymadığı ve ekipleri peşine taktıktan sonra izini kaybettirdiği anlaşıldı.

'Dur' ihtarına uymadı, rekor bedelde ceza yedi: Savunması ise 'pes' dedirtti!

SOKAKLAR BOYU KOVALAMACA

Ekiplerin yine kovalamaya başladığı araç, zaman zaman ters yöne girerek trafiğin güvenliğini hiçe sayarak kaçmaya devam etti. Oldukça hızlı olan araç Yeşiltepe Mahallesi ara sokaklarında izini kaybettirmeye çalıştı. Daha sonra tekrar çevre yoluna çıkan otomobil, Bursa istikametinde bir süre kaçtıktan sonra yolda kapama yapılarak durduruldu. Araç, kovalamaca sırasında bir polis aracına da çarparak maddi hasara sebebiyet verdi.

'Dur' ihtarına uymadı, rekor bedelde ceza yedi: Savunması ise 'pes' dedirtti!

POLİSTEN KAÇARKEN DİREKSİYONU YOLCUYLA DEĞİŞTİRMİŞ

Aracın direksiyonunda bir kadının olduğunu gören ekipler şaşırdı. Görgü şahitlerinin iddiasına göre aracı kullandığı iddia edilen S.C. isimli adam, arka koltukta uzanırken bulundu. Ekipler tarafından polis aracına alınan 2 şahıstan kadın olan, korkarak gözyaşları içinde şahısla yeni tanıştığını ve aracı kendisinin kullanmadığını itiraf etti. Daha sonra Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen polis, aracı S.C.'nin kullandığını tespit etti.

'Dur' ihtarına uymadı, rekor bedelde ceza yedi: Savunması ise 'pes' dedirtti!

"BEN UYUYORDUM"

Sürücü S.C., polis ekiplerine, "Ben uyuyordum, kalktım suçum neydi" diyerek kendini savundu. Araç sürücünün yapılan alkol muayenesinde 0.59 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye, alkollü araç kullanmak, sürücü alındığı halde araç kullanmak, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde araç kullanmak, tek yönde ters istikamette sürülmesi, 'dur' ikazına uymamak ve kırmızı ışık ihlalinden toplamda 75 bin 570 TL ceza işlem uygulandı. Sürücü işlemleri için emniyete götürülürken, araç çekici yardımıyla çevre yolundan otoparka çekildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bimed’den Avrupa rekabetine teknoloji kalkanı
Bugün Galatasaray'ı maçı var mı, kiminle? GS Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları
Demet Akalın'dan yeşil pasaport çıkışı! Haberi görünce hemen paylaşım yaptı
Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Okan Buruk’un istediği o isim geliyor
İletişim Başkanı Duran'dan sosyal medyaya ilişkin önemli açıklamalar: Yasa düzenleme şart
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.