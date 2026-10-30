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Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 10:57

Evden çalışmasına rağmen devamsızlıkla suçlandı! İşin peşini bırakmadı, mahkemeden emsal karar çıktı

İşverenin bilgisi dahilinde evden çalışması kabul edilen dış ticaret müdürü devamsızlık nedeniyle işten kovuldu. İşe iade talebiyle yargıya başvuran müdür için mahkeme, işverenin uzun süre itiraz etmediği uzaktan çalışma sisteminin kabul edilmiş bir uygulamaya dönüştüğüne hükmederek feshin geçersizliğine ve işçinin işe iadesine karar verdi.

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Editor
 Asya Güney
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Evden çalışmasına rağmen devamsızlıkla suçlandı! İşin peşini bırakmadı, mahkemeden emsal karar çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 10:57

Bir şirket sahibi işveren, evden çalışmasına onay verdiği dış ticaret müdürü çalışanını devamsızlık nedeniyle işten çıkarttı. İşin peşini bırakmayan çalışan ise durumu mahkemeye taşıdı. 

HABERİN ÖZETİ

Evden çalışmasına rağmen devamsızlıkla suçlandı! İşin peşini bırakmadı, mahkemeden emsal karar çıktı

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Evden çalışmasına onay verilen ancak sonrasında devamsızlık nedeniyle işten çıkarılan dış ticaret müdürü, mahkemeye taşıdığı davayı kazandı.
İlk derece mahkemesi, evden çalışmaya dair yazılı bir onay bulunmadığı gerekçesiyle işçinin talebini reddetti.
Bölge Adliye Mahkemesi, SGK primlerinin 30 gün üzerinden yatırılmasını ve işverenin uzun süre evden çalışmaya itiraz etmemesini dikkate aldı.
Mahkeme, işverenin devamsızlık tutanağı tutmadan önce yeni bir düzenleme yapması gerektiğini ve işçinin devamsızlık kastının bulunmadığını değerlendirdi.
Bölge Adliye Mahkemesi, iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğinin işveren tarafından ispatlanamadığına hükmederek işçinin işe iadesine karar verdi.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Evden çalışmasına rağmen devamsızlıkla suçlandı! İşin peşini bırakmadı, mahkemeden emsal karar çıktı

İLK DERECE MAHKEMESİNDEN RET 

Davalı şirket ise işçinin iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini savunarak davanın reddini istedi.
Dosyayı inceleyen , taraflar arasında evden çalışmaya ilişkin yazılı bir onay bulunmadığına dikkat çekerek İşçinin çalışma sistemini tek taraflı olarak belirleyemeyeceğini ve kendi isteğiyle iş yerine gitmediğini değerlendirdi. Bu kapsamda mahkeme davanın reddine hükmetti.

Evden çalışmasına rağmen devamsızlıkla suçlandı! İşin peşini bırakmadı, mahkemeden emsal karar çıktı

KARARA İTİRAZ EDİLDİ 

İşçinin avukatı verilen karara itiraz ederek dosyayı ’ne (BAM) taşıdı. Dosyayı inceleyen BAM, işçinin devamsızlık yaptığı ileri sürülen ayda primlerinin neden 30 gün üzerinden yatırıldığını sorgulayarak davacı tanığının, iş yerinde uzaktan çalışma sisteminin uygulandığını, kendisinin ve satın alma müdürünün de evden çalıştığını beyan ettiğine dikkat çekti. 
Ayrıca işverenin, davacının uzun süre evden çalışmasına itiraz etmediği ve bu çalışma biçiminin zamanla iş yerinde kabul edilen bir uygulamaya dönüştüğü vurguladı.

Evden çalışmasına rağmen devamsızlıkla suçlandı! İşin peşini bırakmadı, mahkemeden emsal karar çıktı

MAHKEME SON NOKTAYI KOYDU

Mahkemenin kararına göre davalı işverenin ay sonuna kadar herhangi bir devamsızlık düzenlemediği için işçinin SGK'ya 30 günlük çalışma olarak bildirildiği ve uzaktan çalışmaya son verildiğine ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmadığı belirtildi.
 

İşverenin, işçinin evden çalışmasına ilişkin yeni bir düzenleme yaparak bunu kendisine bildirmesi gerekirken doğrudan devamsızlık tutanağı tuttuğu ifade edildi. İşçinin devamsızlık kastının bulunmadığı ve uzaktan çalışma sistemi kapsamında görevini sürdürdüğü değerlendirmesine yer verildi.
 

Bölge Adliye Mahkemesi, iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğinin işveren tarafından ispatlanamadığına hükmetti. İlk derece mahkemesinin kararını kaldıran BAM, davacının istinaf başvurusunu kabul ederek işveren tarafından yapılan feshin geçersizliğine ve işçinin işe iadesine karar verdi.
 

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#SGK
#iş mahkemesi
#Bölge Adliye Mahkemesi
#Yaşam
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