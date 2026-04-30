Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Gözlerini 2 ilçeye diktiler! Japonlar ve Çinliler senelerce kazı yapacak: 'Ne kadar sürerse sürsün'

Şanlıurfa'daki Neolitik yerleşimlerde yürütülen kazı çalışmaları Japon ve Çinli bilim insanlarının katkısıyla başka bir boyut kazanacak. Yıllar boyunca sürecek olan kazıya ilişkin konuşan Taş Tepeler Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul, "Ayanlar kazısında kısa sürede bir sonuç almayı isteyen değil, ne kadar sürerse sürsün, en doğrusunu yapmak konusunda iradesi olan bir toplum ve bir arkeoloji ekibinden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Neolitik dönemin izlerini süren Taş Tepeler Projesi, Japon ve Çinli arkeologların katılımıyla uluslararası boyuta taşındı. Japonlar "Ayanlar"da, Çinliler ise "Yoğunburç"ta yıllar boyu sürecek kazıda Neolitik çağın izini sürecek. Taş Tepeler Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul, Ayanlar'da çalışma yürütecek olan Japonların bir an önce sonuç almayı istemediğini, ne kadar sürerse sürsün en doğru şekilde işlerini yürütecek bir ekip olduğunu belirtti.

Taş Tepeler Projesi, Japon ve Çinli arkeologların katılımıyla uluslararası boyut kazanarak Neolitik dönemin izlerini sürmeye devam ediyor.
Japon ekipler Ayanlar'da, Çinli ekipler ise Yoğunburç'ta yıllar sürecek kazılara başlayacak.
Taş Tepeler Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul, Japonların aceleci olmadan en doğru çalışmayı yapma iradesinde olduğunu belirtti.
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Türkiye'deki ilk kazı projesi Yoğunburç'ta gerçekleştirilecek.
Taş Tepeler Projesi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin bu yönüyle en kapsamlı ilk projesi olma özelliğini taşıyor.
Geçen sene proje kapsamında 200 arkeolog çalıştı ve yeni öğrencilere bilgi aktarımı yapılıyor.
"NE KADAR SÜRERSE SÜRSÜN"

Taş Tepeler Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul yaptığı açıklamada, Ayanlar Höyük kazısını geçen yıl Japonya Prensesi Akiko Mikasa'nın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile kazı alanını ziyaret ettiğini ve Prenses Akiko'nun ilk kazmayı vurduğunu anımsattı.
Prof. Dr. Karul, yakın dönemde başlayacak Ayanlar kazısındaki çalışmaların uzun soluklu olacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Japonlar yakında gelip Ayanlar'da çalışacak. Japon meslektaşlarımız, uzun erimli bir plan içerisindeler. Çalışma başlamadan alt yapılarını kurdular, kazı evleri ve alandaki diğer ön belgeleme çalışmaları dahil yaptılar. Uzun bir çalışma olacağını biliyoruz ki daha öncesinde Japon meslektaşlarımızın Türkiye'de yaptığı çalışmalardan bunu görüyoruz. Ayanlar kazısında kısa sürede bir sonuç almayı isteyen değil, ne kadar sürerse sürsün, en doğrusunu yapmak konusunda iradesi olan bir toplum ve bir arkeoloji ekibinden bahsediyoruz.

ÇİN HALK CUMHURİYETİ'NİN TÜRKİYE'DEKİ İLK KAZI PROJESİ

Taş Tepeler alanında yeni antik kentlerin olabileceği ihtimalinin güçlü olduğunun altını çizen Prof. Dr. Necmi Karul, Neolitik döneme dair yeni bulguları veren yeni tepelerin bulunması için Çin Arkeoloji Enstitüsü'nün konunun ön araştırmasını yaptığını söyledi.
Karul, Çinlilerin gelecek aydan itibaren Taş Tepeler projesine dahil olacaklarını ve Yoğunburç yerleşmesinde kazıya başlayacaklarını belirterek, "Yoğunburç'ta kazı ilk kez yapılacak. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Türkiye'deki ilk kazı projesi olacak. Taş Tepeler Projesi'nin uluslararası bu yönü öne çıkarılacak bir husus." dedi.

"ÇOK ÖNEMLİ VE GURUR DUYACAĞIMIZ BİR YÖN"

Neolitik dönemin insanlık tarihinin ortak noktalarından biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Karul, şöyle devam etti:

"Bütün dünyadaki herkesin yerleşiklik, besin üretimi, iş bölümü, mimarlık gibi hususlar ortak noktaların başında gelir. Bunları araştırmak bence dünyanın her yerinden bilim insanlarının özeneceği, ilgi duyacağı ve bir yandan da ortak geçmişi araştırmak konusunda da motive olduğu bir dönem. Bakanlığın bu konudaki inisiyatifi bence çok değerli. Bilim insanı olarak da bunu çok anlamlı buluyorum. Şu anda bu proje, 15'i Türk, 21'i yurt dışında olmak üzere 36 Uluslararası Akademik Kurulunun İşbirliği'nde gerçekleşiyor. Taş Tepeler Projesi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin bu yönüyle en kapsamlı ilk projesi, dünya ülkelerini düşündüğümüzde de Türkiye’nin ne kadar ileri görüşlü, dünyaya açık, bilgiyi içinde değil, dünyayla paylaşmak üzere bir kurgusu olduğunu, 100 yılı aşkın geleneğini de bugün de sürdüğünü göstermesi açısından çok önemli ve gurur duyacağımız bir yönümüz diyebilirim."

GEÇEN SENE 200 ARKEOLOG ÇALIŞTI

Prof. Dr. Karul, proje kapsamında geçen sene 200 arkeolog çalıştığını ve bu uzmanlar içerisinde ilk kez çalışanlar olduğu gibi kıdemli arkeologların da sahada yer aldığını söyledi.

Karul, projeye yeni katılan her öğrenciye, daha önce katılanlar tarafından bilgi aktarımı yapıldığını belirtti ve genç arkeologların Taş Tepeler'de yetiştiğinin altını çizdi.

