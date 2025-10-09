Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Murat Makas

İki aile kavgaya girdi, aracını 3 kişinin üstüne sürdü

Bilecik'te iki aile arasında mahkeme çıkışı yaşanan kavgada 4 kişi yaralandı. Aracını 3 kişinin üzerine süren şahıs, cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 17:10
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
saat ikonu 08:17

Bilecik ve Eskişehir'de yaşayan ve iddialara göre aralarında husumet olan iki aile, 'velayet' davası için adliyeye geldi. Ertuğrulgazi Mahallesi Adliyesi Ek Hizmet Binası'nda görülen dava sonrası iddialara göre Bilecik'te ikamet eden aile, karşı tarafın aracına sopayla zarar verdi.

İki aile kavgaya girdi, aracını 3 kişinin üstüne sürdü

Bunu gören araç sürücüsü E.F., yanında bulunan R.U. ile adliye çevresinde tur atarak aracına zarar veren kişiyi bulmaya çalıştı.

İki aile kavgaya girdi, aracını 3 kişinin üstüne sürdü

O esnada Y.Z., V.M. ve Y.M.'yi gören araç sürücüsü E.F., aracını şahısların üzerine sürdü. Şahıslar kaçarak kurtulurken, araç istinat duvarına çarparak durabildi. Olay sonrası iki grup sopalarla birbirlerine saldırdı.

İki aile kavgaya girdi, aracını 3 kişinin üstüne sürdü

Kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan E.F., R.U., V.M. ve Y.M., 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki aile kavgaya girdi, aracını 3 kişinin üstüne sürdü

Polis olay yerinde geniş çaplı önlem alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İki aile kavgaya girdi, aracını 3 kişinin üstüne sürdü
