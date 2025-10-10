Dolar rekor seviyede! 10 Ekim 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

Döviz kurunda haftanın son işlem gününde yaşanan değişimler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dolardaki yükseliş cuma günü de devam ederken Euro ise düşüşte. Peki dolar ve Euro ne kadar? 1 dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL? İşte 10 Ekim 2025 güncel döviz kuru...

DOLAR ARTTI, EURO DÜŞTÜ

Dolar/TL bugün saat 06.45 itibarıyla 0,21 artışla 41,8334 TL seviyesinden işlem görerek rekor tazeledi. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,03 düşüşle 48,4121 TL, sterlin/TL ise önceki kapanışının yüzde 0,03 üzerinde 55,6935 TL seviyesinde bulunuyor.

DOLAR NE KADAR?

Alış: 41,8113 TL

Satış: 41,8334 TL

EURO NE KADAR?

Alış: 48,3980 TL

Satış: 48,4121 TL

STERLIN NE KADAR?