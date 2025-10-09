Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

ING’den yıl sonu tahmini: Dolar ve Euro ne kadar olacak?

Ekim 09, 2025 14:24
1
ING'DEN YIL SONU TAHMİNİ: DOLAR VE EURO NE KADAR OLACAK?

Yılın son çeyreğinde döviz kuru alış ve satış fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Yatırımcılar da döviz kurundaki gelişmeleri yakından takip ediyor.
Bu çerçevede Hollanda merkezli ING Global de  döviz kurlarına yönelik 2025, 2026 ve 2027 sonu analizlerini paylaştı.

 

2

ING ekonomistleri, Türkiye ekonomisine dair son değerlendirmelerini paylaştı. Raporda, mart ve nisan aylarında yaşanan siyasi belirsizliklerin yatırımcı güvenini geçici olarak zayıflattığı, ancak Merkez Bankası’nın kararlı adımları ve ekonomi yönetiminin net mesajlarıyla birlikte piyasada istikrarın yeniden sağlandığı belirtildi.

3

Mayıs ayından bu yana brüt rezervlerin rekor kırdığı bildirilen raporda, bu artışın yalnızca yurt dışından gelen yeni sermaye akışından değil, aynı zamanda Türk lirası cinsinden varlıklara yönelik yerel ilginin yeniden canlanmasından da kaynaklandığı kaydedildi.

4

Merkez Bankası’nın temmuz ve eylül aylarında beklenenden daha agresif bir gevşemeyle faiz indirim döngüsüne yeniden başladığı hatırlatılan raporda, aylık veya üç aylık bazda tutarlı bir değer artışı görülmese de TCMB’nin daha uzun vadede liranın kümülatif reel değer kazanmasını beklediği söylendi.

Mart ayındaki keskin düşüşün ardından rezervlerin belirgin bir toparlanma gösterdiği aktarılan raporda, altın fiyatlarındaki artışın rezervlerin ABD doları cinsinden değerinin artmasına katkı sağladığı paylaşıldı.

5

Bu gelişmeler ışığında ING, TCMB’nin hem para birimi hem de rezerv seviyeleri üzerindeki baskıları yönetmek için yeterli politika alanı bulunduğunu söyledi.

Bu beklentiler doğrultusunda ING, yıl sonunda politika faizinin yüzde 37,5 seviyesine, 2026 sonunda ise yüzde 27 seviyesine indirileceğini tahmin etti. Yıl sonunda enflasyonun yüzde 30,5 seviyesine ineceğini öngören ING, 2026 sonu tahminini ise yüzde 20,4 olarak açıkladı.

6

DOLAR VE EURO TAHMİNLERİ

Ekonomim'in aktardığı İlgili raporda döviz kurlarına yönelik tahminlerini de açıklayan ING Global, dolar/TL’nin 2025, 2026 ve 2027 sonunda sırasıyla 45, 53 ve 60 lira olacağını öngördü. Bankanın Euro/TL’ye ilişkin yıl sonu tahminleri ise 2025, 2026 ve 2027 için 54, 64,66 ve 73,20 olarak sıralandı. Bankanın projeksiyonlarına göre 2027 sonuna kadar dolar/TL'de yüzde 43,82, euro/TL'de ise yüzde 50,65 artış gerçekleşecek.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.