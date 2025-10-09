ING’den yıl sonu tahmini: Dolar ve Euro ne kadar olacak?

DOLAR VE EURO TAHMİNLERİ

Ekonomim'in aktardığı İlgili raporda döviz kurlarına yönelik tahminlerini de açıklayan ING Global, dolar/TL’nin 2025, 2026 ve 2027 sonunda sırasıyla 45, 53 ve 60 lira olacağını öngördü. Bankanın Euro/TL’ye ilişkin yıl sonu tahminleri ise 2025, 2026 ve 2027 için 54, 64,66 ve 73,20 olarak sıralandı. Bankanın projeksiyonlarına göre 2027 sonuna kadar dolar/TL'de yüzde 43,82, euro/TL'de ise yüzde 50,65 artış gerçekleşecek.