Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Meteoroloji'den 6 il ve çevresi için kuvvetli sağanak uyarısı! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Ekim Cuma günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre ülkenin büyük bir kısmında bulutlu bir hava beklenirken, atı Karadeniz(Bolu hariç), Orta ve Doğu kıyıları ile Sakarya'nın kıyı kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinde sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. Düzce, Bartın ve Zonguldak'ta ise yağışların kuvvetli olması bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
10.10.2025
saat ikonu 07:35
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
saat ikonu 07:53

Genel Müdürlüğü son raporunu yayımladı. Ülke genelinde hakim olan soğuk ve sağanak yağışlı hava yerini parçalı bulutlu gri bir havaya bırakacak. Batı Karadeniz(Bolu hariç), Orta ve Doğu kıyıları ile Sakarya'nın kıyı kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce'nin kıyı kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den 6 il ve çevresi için kuvvetli sağanak uyarısı! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın

İŞTE İL İL BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, Sakarya'nın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji'den 6 il ve çevresi için kuvvetli sağanak uyarısı! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den 6 il ve çevresi için kuvvetli sağanak uyarısı! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den 6 il ve çevresi için kuvvetli sağanak uyarısı! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın

İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 14°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den 6 il ve çevresi için kuvvetli sağanak uyarısı! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin (Bolu hariç) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce'nin kıyıları ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Çok bulutlu

DÜZCE °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 18°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul dahil birçok ilde sıcaklıklar düşüyor! Sağanak günlerce sürecek
Meteoroloji gün vererek açıkladı! Tüm Türkiye'de güneş açacak: Sağanak yağışa mola
ETİKETLER
#yağış
#hava tahmini
#meteoroloji
#soğuk hava
#Bulutlu
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.