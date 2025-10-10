Meteoroloji'den 6 il ve çevresi için kuvvetli sağanak uyarısı! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın

Kategoriler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmini raporunu yayımladı. Ülke genelinde hakim olan soğuk ve sağanak yağışlı hava yerini parçalı bulutlu gri bir havaya bırakacak. Batı Karadeniz(Bolu hariç), Orta ve Doğu kıyıları ile Sakarya'nın kıyı kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce'nin kıyı kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, Sakarya'nın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
YOZGAT °C, 14°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin (Bolu hariç) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce'nin kıyıları ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Çok bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 23°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu