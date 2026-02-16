Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Manisa'yı sağanak vurdu! Gediz Nehri taştı, çok sayıda kişi mahsur kaldı

Manisa’da etkili olan sağanak sonrası Gediz Nehri taştı. Selle birlikte çok sayıda vatandaş evlerinde mahsur kaldı. Peş peşe gelen ihbarların ardından ekipler, mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için yoğun bir çalışma başlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 13:55
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 13:58

Manisa'da etkisini sürdüren sağanak yağış hayatı felç etti. Gediz Nehri’nin taşması sonucu nehir kıyısındaki mahallelerde su baskınlarına yol açtı. Peş peşe gelen ihbarların ardından harekete geçen belediye ekipler, selden etkilenen bölgelere kısa sürede ulaştı.

HABERİN ÖZETİ

Manisa'yı sağanak vurdu! Gediz Nehri taştı, çok sayıda kişi mahsur kaldı

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Manisa'da etkili olan sağanak yağış ve Gediz Nehri'nin taşması sonucu yaşanan sel felaketinde çok sayıda kişi ve hayvan kurtarıldı, evlere kum çuvallarıyla set çekildi.
Gediz Nehri'nin taşması sonucu nehir kıyısındaki mahallelerde su baskınları yaşandı.
Selden etkilenen bölgelerden 44 vatandaş ile 127 büyükbaş ve küçükbaş hayvan kurtarıldı.
Mahsur kalan aileler ve hayvanlar, iş makinelerinin desteğiyle tahliye edildi.
Evlerin girişlerine yaklaşık 500 kum çuvalı kullanılarak set çekildi.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Manisa'yı sağanak vurdu! Gediz Nehri taştı, çok sayıda kişi mahsur kaldı

Sel sonrası evlerinde mahsur kalan 44 vatandaş ile 127 büyükbaş ve küçükbaş hayvan, yürütülen koordineli çalışmalarla kurtarıldı.

Manisa'yı sağanak vurdu! Gediz Nehri taştı, çok sayıda kişi mahsur kaldı

BOTLAR VE İŞ MAKİNELERİYLE TAHLİYE

Bölgede iş makinelerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda mahsur kalan aileler ve hayvanları tahliye edildi.

Manisa'yı sağanak vurdu! Gediz Nehri taştı, çok sayıda kişi mahsur kaldı

500 KUM ÇUVALIYLA ÖNLEM

Su seviyesinin yükseldiği kritik noktalarda ekipler, gece boyunca nöbet tuttu. Yaklaşık 500 kum çuvalı kullanılarak evlerin girişlerine set çekildi.

Manisa'yı sağanak vurdu! Gediz Nehri taştı, çok sayıda kişi mahsur kaldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hurda minibüste faci̇a! 16 yaşındaki genç alevlerin arasında can verdi
Aracın çarptığı yaya yola savruldu! Olay anı kamerada
Yasak aşk cinayetinde başkomiserin ifadesi ortaya çıktı! 'Beni kapının arkasında bıçakla bekliyordu'
Meteoroloji illeri açıkladı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Hava buz kesecek
İstanbullular dikkat! AKOM gün vererek uyardı: Sağanak geliyor
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.