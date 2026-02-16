Manisa'yı sağanak vurdu! Gediz Nehri taştı, çok sayıda kişi mahsur kaldı

Kategoriler
Manisa'da etkisini sürdüren sağanak yağış hayatı felç etti. Gediz Nehri’nin taşması sonucu nehir kıyısındaki mahallelerde su baskınlarına yol açtı. Peş peşe gelen ihbarların ardından harekete geçen belediye ekipler, selden etkilenen bölgelere kısa sürede ulaştı.
Sel sonrası evlerinde mahsur kalan 44 vatandaş ile 127 büyükbaş ve küçükbaş hayvan, yürütülen koordineli çalışmalarla kurtarıldı.
Bölgede iş makinelerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda mahsur kalan aileler ve hayvanları tahliye edildi.
Su seviyesinin yükseldiği kritik noktalarda ekipler, gece boyunca nöbet tuttu. Yaklaşık 500 kum çuvalı kullanılarak evlerin girişlerine set çekildi.