MSB memur alımı başvuru sonuçları ekranı 2026! MSB memur alımı sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından başvuruları gerçekleştirilen 108 memur alımının sonuçları duyuruldu. KPSS puan türüne göre en yüksek puandan başlanarak alınacak personelin 10 katı kadar aday sınava çağırıldı. Çağrı kontenjanına giren adayların başvuru ücretlerini belirlenen tarihe kadar yatırması gerekiyor. Sınav ücretlerinin yatırılmasının ardından kabul edilen adaylar sınava girecek. Adaylar tarafından MSB memur alımı başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. İşte MSB memur alımı başvuru sonuçları ekranı 2026...

MSB 108 MEMUR ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

MSB 108 memur alımı sınav sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar MSB 108 memur alımı sınav sonuçlarına e-Devlet sistemi üzerinde yer alan "Tercihlerim" ekranından erişim sağlayabilecek. Alımlar avukat, mühendis, mimar, uzman, istatikçi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bahçıvan, tekniker, berber, garson, kaloriferci, sıhhi tesisat, matbaa teknisyeni, elektrik teknisyeni, harita ve kadastro teknisyeni, veteriner, psikolog, fizyoterapist ve mütercim tercüman kadrolarında gerçekleştirilecek.

MSB MEMUR ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

MSB memur alımı sınavının ne zaman yapılacağı hakkında bir açıklama yapılmadı. MSB tarafından yayımlanan bilgilere göre sınav ücretini yatıran adaylar için mülakat sınavının tarihlerinin ayrıca yayımlanacağı bildirildi.

MSB MEMUR ALIMI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

MSB'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre memur alımı sınavına girecek olan adayların 300 TL sınav ücreti ödemesi gerekiyor. Sınav ücretlerinin ödemeleri 10-16 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınav ücretlerini adayların en geç 16 Şubat 23.30'a kadar yatırması gerekiyor. Sınav ücretleri Vakıflar Bankası üzerinden başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası girilerek yatırılacak.

MSB 108 MEMUR ALIMI İLLERİ BELLİ OLDU

MSB tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunda adayların yerleştirileceği iller de belli oldu. Açıklanan bilgilere göre alımlar Ankara, İstanbul, İzmir, Ardahan, Muğla, Yalova, Amasya, Malatya, Diyarbakır, Eskişehir, Kütahya ve Balıkesir illerinde gerçekleştirilecek.