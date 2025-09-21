Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Samsun'da bir garip olay! Tüm ziynet eşyaları çalındı: Hırsız kendisi çıktı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, borçlarını kapatmak için evindeki 500 bin liralık ziynet eşyasını hırsız çalmış süsü veren kadın polis engeline takıldı. Kadının anlattıklarının kurmaca olduğunu fark eden polis tüm planı ortaya çıkardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Samsun'da bir garip olay! Tüm ziynet eşyaları çalındı: Hırsız kendisi çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.09.2025
saat ikonu 15:06
|
GÜNCELLEME:
21.09.2025
saat ikonu 15:09

Çarşamba ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki G.K., evine girdiğinde anahtar göbeğinin hasarlı olduğunu fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ile birlikte eve giren kadın 500 bin liralık ziynet eşyasının yerinde olmadığını, hırsızların çaldığını iddia etti. Durum ilk önce basit bir olayı gibi görünse de polisin dikkati tüm planı ortaya çıkardı.

Samsun'da bir garip olay! Tüm ziynet eşyaları çalındı: Hırsız kendisi çıktı

POLİS KURMACAYI FARK ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, evdeki dağınıklığın hırsızlıktan kaynaklanmadığı ve kapıdaki hasarın bilinçli şekilde oluşturulduğu belirlendi. Kadının çelişkili ifadeleri üzerine polis şüphelerini derinleştirdi.

Samsun'da bir garip olay! Tüm ziynet eşyaları çalındı: Hırsız kendisi çıktı

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

G.K., sorgusunda evdeki dağınıklığı kendisinin oluşturduğunu, kapı kilidini kendisinin zorladığını ve ziynet eşyalarını bozdurarak borçlarını ödediğini itiraf etti.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla G.K. hakkında 'suç uydurma' suçundan adli işlem başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Feci kazada ağır yaralanan sürücü, 14 günlük yaşam savaşını kaybetti
Sofraların altın rengi ihracat rekoru kırdı: Miktar düşük, kazanç zirvede
ETİKETLER
#hırsızlık
#yalan
#Itirafçı
#Suç Uydurma
#Kurmaca
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.