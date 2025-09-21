Samsun'da bir garip olay! Tüm ziynet eşyaları çalındı: Hırsız kendisi çıktı

Çarşamba ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki G.K., evine girdiğinde anahtar göbeğinin hasarlı olduğunu fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ile birlikte eve giren kadın 500 bin liralık ziynet eşyasının yerinde olmadığını, hırsızların çaldığını iddia etti. Durum ilk önce basit bir hırsızlık olayı gibi görünse de polisin dikkati tüm planı ortaya çıkardı.

POLİS KURMACAYI FARK ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, evdeki dağınıklığın hırsızlıktan kaynaklanmadığı ve kapıdaki hasarın bilinçli şekilde oluşturulduğu belirlendi. Kadının çelişkili ifadeleri üzerine polis şüphelerini derinleştirdi.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

G.K., sorgusunda evdeki dağınıklığı kendisinin oluşturduğunu, kapı kilidini kendisinin zorladığını ve ziynet eşyalarını bozdurarak borçlarını ödediğini itiraf etti.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla G.K. hakkında 'suç uydurma' suçundan adli işlem başlatıldı.