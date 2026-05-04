Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Tomografiye giren 1,5 yaşındaki çocuğun başına gelmeyen kalmadı!

Adana'da Hamiyet Kayışoğlu ve 1,5 yaşındaki oğlu Mehmet Asil trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan ve ilaçlı tomografiye giren 1,5 yaşındaki çocuğa verilen ilaç deri altına gitti. Doktor "bir şey olmaz" dese de anne ısrar ederek başka hastaneye gitmek istedi. Küçük çocuğun 3 gün içerisinde 2 ameliyat geçirerek kolundaki ödem çıkartıldı. Olayla ilgili ise inceleme başlatıldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 12:49
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 12:49

Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 31 yaşındaki Hamiyet Kayışoğlu ve 1,5 yaşındaki oğlu Mehmet Asil yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler anne ve oğluna ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavilerine hastanede devam edildi. Çocukta bir şey olup olmadığı tespit edilmesi için Mehmet Asil, ilaçlı tomografiye alındı. Ancak bir süre sonra ilacın deri altına gittiği fark edildi ve çocuğun sağ eli şişip morarmaya başladı.

Çukurova'da bir kazanın ardından hastaneye götürülen 1,5 yaşındaki Mehmet Asil'in ilaçlı tomografi sırasında ilacın deri altına kaçması sonucu kolunda şişlik ve morarma meydana geldi.
Kazada yaralanan 1,5 yaşındaki Mehmet Asil'in ilaçlı tomografisi sırasında ilaç deri altına geçti.
Çocuğun sağ eli ve kolunda şişlik ve morarma oluştu.
Aile, çocuğun durumu ciddileşince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi ve burada 3 günde 2 ameliyat geçirdi.
Aile, Çukurova Devlet Hastanesi'ndeki sağlık personellerinden şikayetçi oldu.
Olayla ilgili idari ve adli inceleme başlatıldı.
3 GÜNDE 2 AMELİYAT OLDU

İddiaya göre, anne Hamiyet Kayışoğlu durumu doktora bildirdi ancak görevli doktor, ‘Endişe etmenize gerek yok, bir şeyi yok, sizi taburcu edelim bu şişlik geçer' diyerek aileyi sakinleştirmeye çalıştı. Aradan geçen süreçte minik Mehmet Asil'in elinin yanı sıra kolu da şişip morarmaya başlayınca aile durumu yeniden doktora bildirdi ve doktor aileyi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.
Aile, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelir gelmez doktorlar Mehmet Asil'i hemen ameliyata alıp sağ kolunu dirseğe kadar açtı. 3 gün boyunca sağ kolundan ödem akan Mehmet Asil, dün yeniden ameliyata alındı ve kolu dikildi. Minik Mehmet Asil'in hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

AİLE PERSONELLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Öte yandan aile, 100. Yıl Şehit Rüştü Bayram Polis Merkezi Amirliği'ne giderek Çukurova Devlet Hastanesi'nde kendileriyle ilgilenen sağlık personellerinden şikayetçi oldu. üzerine ise Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nün idari, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ise adli inceleme başlattığı öğrenildi.

"ÇOCUĞUM TABURCU EDİLDİ, İTİRAZ ETTİM"

Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan anne Hamiyet Kayışoğlu, oğlunun çok küçük ve bu acılara zor dayandığını söyleyerek, "Çocuğum kaza sonrası kafasına darbe aldığı için tedbir amaçlı hastaneye götürdüm ve ultrasona girdi. İlaçlı ultrasonda ilaç çocuğumun deri altına geçmiş. Bu nedenle önce eli şişti. Doktor, ‘Panik yapmamam ve sakin olmam' gerektiğini söyleyerek ‘Soğuk suyla tampon' yapmamı istedi. Daha sonra çocuğum taburcu edildi ancak ben bu duruma itiraz ettim. Bunun üzerine doktor bizi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti" diye konuştu.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
