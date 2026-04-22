Tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ismi caddelerden silindi

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişmeler yaşanırken, delilleri tek tek kararttığı tespit edilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı. Cinayetin üzerini kapatmak için elinden gelen her şeyi devreye sokan Sonel cezaevine gönderilirken, Sonel'in ismi ilçedeki iki caddeden de kaldırıldı.
Ekipler tabelayı indirirken, meclis kararıyla caddelere Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden şehit öğretmen Ayla Kara ve bir dönem Birecik Belediye Başkanlığı yapan ve Gaziantep milletvekiliyken hayatını kaybeden Abdulkadir Yüksel isminin verileceği öğrenildi.
Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit caddelerden birine bir zamanlar Birecik Belediye Başkanı olarak görev yapan ve Gaziantep'te milletvekilliği yaparken hayatını kaybeden Abdulkadir Yüksel ile Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara isimlerinin verileceğini belirtti.