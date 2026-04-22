Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ismi caddelerden silindi

Gülistan Doku cinayetinde kritik rol oynayan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ismi ilçedeki iki caddeden kaldırıldı. Sonel'in isminin yerine şehit öğretmen Ayla Kara ve bir dönem hem Birecik Belediye Başkanlığı yapan ve Gaziantep milletvekili olduğu sırada hayatını kaybeden Abdülkadir Yüksel'in isimleri verilecek.

Tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ismi caddelerden silindi
'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi soruşturmasında kritik gelişmeler yaşanırken, delilleri tek tek kararttığı tespit edilen eski Tunceli Valisi tutuklandı. Cinayetin üzerini kapatmak için elinden gelen her şeyi devreye sokan Sonel cezaevine gönderilirken, Sonel'in ismi ilçedeki iki caddeden de kaldırıldı.

Tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ismi caddelerden silindi

Tunceli'de kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında, delilleri kararttığı tespit edilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı ve ismi iki caddeden kaldırıldı.
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Gülistan Doku soruşturmasındaki delilleri kararttığı gerekçesiyle tutuklandı.
Tuncay Sonel'in ismi, Tunceli'deki iki caddeden kaldırıldı.
Caddelere şehit öğretmen Ayla Kara ve eski Birecik Belediye Başkanı Abdulkadir Yüksel'in isimleri verilecek.
Tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ismi caddelerden silindi

EKİPLER TABELALARI KALDIRDI

Ekipler tabelayı indirirken, meclis kararıyla caddelere Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden şehit öğretmen Ayla Kara ve bir dönem Belediye Başkanlığı yapan ve Gaziantep milletvekiliyken hayatını kaybeden Abdulkadir Yüksel isminin verileceği öğrenildi.

Tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ismi caddelerden silindi

VERİLECEK YENİ İSİMLER BELLİ OLDU

Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit caddelerden birine bir zamanlar Birecik Belediye Başkanı olarak görev yapan ve Gaziantep'te milletvekilliği yaparken hayatını kaybeden Abdulkadir Yüksel ile Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara isimlerinin verileceğini belirtti.

Tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ismi caddelerden silindi
