Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişmeler yaşanırken, delilleri tek tek kararttığı tespit edilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı. Cinayetin üzerini kapatmak için elinden gelen her şeyi devreye sokan Sonel cezaevine gönderilirken, Sonel'in ismi ilçedeki iki caddeden de kaldırıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ismi caddelerden silindi Tunceli'de kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında, delilleri kararttığı tespit edilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı ve ismi iki caddeden kaldırıldı. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Gülistan Doku soruşturmasındaki delilleri kararttığı gerekçesiyle tutuklandı. Tuncay Sonel'in ismi, Tunceli'deki iki caddeden kaldırıldı. Caddelere şehit öğretmen Ayla Kara ve eski Birecik Belediye Başkanı Abdulkadir Yüksel'in isimleri verilecek.

EKİPLER TABELALARI KALDIRDI

Ekipler tabelayı indirirken, meclis kararıyla caddelere Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden şehit öğretmen Ayla Kara ve bir dönem Birecik Belediye Başkanlığı yapan ve Gaziantep milletvekiliyken hayatını kaybeden Abdulkadir Yüksel isminin verileceği öğrenildi.

VERİLECEK YENİ İSİMLER BELLİ OLDU

Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit caddelerden birine bir zamanlar Birecik Belediye Başkanı olarak görev yapan ve Gaziantep'te milletvekilliği yaparken hayatını kaybeden Abdulkadir Yüksel ile Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara isimlerinin verileceğini belirtti.