Uzmanlardan 10 hayati takviye önerisi! 

20 Temmuz 2024 19:53 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 19:57

C vitamini deposu için sıraya giriyorlar! 43 yıllık ustadan ilginç tavsiye geldi

D vitamini, ‘güneş ışığı vitamini’ olarak da tanınır. Harvard Tıp Fakültesi'ne göre, yaşlı yetişkinler, kronik hastalıklara sahip bireyler ve koyu ten rengine sahip kişiler bu vitaminin eksikliğini yaşama riski altında olabilir. Dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu konusunda uzmanlaşan Dr. Lavan Baskaran, geçen hafta Guardian gazetesine verdiği demeçte, herkesin her gün ek D vitamini almasının gerektiğini vurguladı. Baskaran, "Yaz tatilinde olmadığım sürece her gün bir kez D vitamini alıyorum. Eğer almayı unutursam kendimi depresif, kaygılı ve bitkin hissediyorum" dedi.

OMEGA-3

Omega-3 yağ asitlerinin adet sancılarını hafiflettiği ve hormon dengelerini sağladığı birçok araştırmayla desteklenmiştir. Yağlı balıklar, omega-3 açısından zengin bir kaynak olarak bilinir. Doktorlar, günlük diyetlerinde pullu balık tüketimi yeterli olmayan kişilere bu yağ asitlerinin takviyesini önermektedir.

MAGNEZYUM

Uzmanlar uzun süredir magnezyumun uykuya yardımcı olabileceğini, adet sancılarını hafifletebileceğini ve egzersiz sonrası kas ağrılarını azaltabileceğini belirtiyorlar. İngiliz Ekolojik Tıp Derneği üyesi Dr. Jenny Goodman, magnezyumun yapraklı yeşillikler ve yumurta gibi besinlerden alınmasını tavsiye ediyor. Guardian'a konuşan ünlü doktor, akşamları kaslarını rahatlatmak ve uykuya dalmasını kolaylaştırmak amacıyla magnezyum takviyesi aldığını ifade etti.

"KIŞIN ÇİNKO KULLANIN"

Yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırma konusunda uzman olan pratisyen hekim Dr. Zalan Alam, kış mevsiminde hastalıklardan korunmak için günlük olarak 5 miligram çinko takviyesi aldığını belirtti. Çinko, kırmızı et, kaju fıstığı ve istiridye gibi gıdalarda bulunuyor ve bağışıklık sisteminin desteklenmesinde önemli bir rol oynuyor. Ayrıca, yapılan araştırmalar çinko alımının soğuk algınlığı süresini yaklaşık iki gün kısalttığını ortaya koydu.

C VİTAMİNİ

Uzmanların görüşüne göre, C vitamini bağışıklık sistemi için oldukça faydalıdır. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi, C vitamininin hücre sağlığını korumanın yanı sıra cilt, kemik ve kıkırdakları güçlendirdiğini belirtmektedir. Ayrıca, 19 ile 64 yaş arasındaki bireylerin günlük olarak 40 miligram C vitamini tüketmelerini tavsiye etmektedir.

SELENYUM

Brezilya cevizi, sakatat, deniz ürünleri, tahıllar ve süt ürünleri gibi besinlerde bulunan selenyum, vücudun enfeksiyonlarla mücadelesine yardımcı olan bir mineraldir. Dr. Jenny Goodman, kış mevsiminde ya da evde soğuk algınlığı olan biri bulunduğunda her gün bir doz selenyum aldığını belirtiyor.

KROM

Krom, üzüm suyu, maya, deniz ürünleri ve brokoli gibi besinlerde bulunan önemli bir mineraldir. Yapılan araştırmalar, kromun kan şekeri seviyelerini düzenlediğini, vücudun karbonhidratları işleme yeteneğini artırdığını ve tatlı isteğini azalttığını göstermektedir. Ancak, krom alımının dengede tutulması gerekmektedir. Aşırı krom tüketimi, böbrek hasarı ve mide problemleri gibi istenmeyen yan etkilere yol açabilir. Bu yüzden, krom tüketiminde dikkatli olunmalıdır.

GİNKGO

Çin tıbbının önemli bitkilerinden biri olan ginkgo, biloba ağacının yapraklarından elde edilmekte ve astım, bronşit, yorgunluk ile kulak çınlaması gibi rahatsızlıkların tedavisinde yüzyıllardır kullanılmaktadır. Dr. Lavan Baskaran, "ABD'deki pek çok nörobilimci, ginkgonun sinir koruyucu özelliklere sahip olduğunu ve konsantrasyonu artırmada etkili olduğunu bulduğu için bu bitkiyi kullanıyor" dedi.

Aslan yelesi mantarları, doktorlar ve süper modeller tarafından çokça tercih edilen bir besindir. Tiamin (B1 vitamini), riboflavin (B2 vitamini) ve niasin (B3 vitamini) gibi önemli vitaminler açısından zengin olan bu mantarlar, aynı zamanda manganez, çinko ve potasyum gibi hayati mineraller de içermektedir.

Takviyeler vücut için önem taşısa da kullanmak için internette yazanlardan çok daha fazlasına ihtiyaç vardır. Takviye kullanmadan önce doktora danışmak ve gerekli testleri yaptırmak hayati önem taşıyor.