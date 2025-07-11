Bakan Uraloğlu'ndan 15 Temmuz mesajı! Köprüdeki ay-yıldızlı bayraklar destanın nişanesi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üzerinden tam 9 yıl geçti. Milletin iradesiyle bastırılan girişiminde şehit olan 252 demokrasi şehidimiz her yıl anılmaya devam ediyor. Son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 15 Temmuz'da 34 vatandaşımızın şehit olduğu Boğaziçi Köprüsü'ne donatılan bayrakların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: "Zaferin Adı Türkiye” sloganı ile birlikte bu bayraklar, milletimizin yazdığı destanın bir nişanesi, birliğimizin simgesidir. Her bir bayrak; Şehitlerimize minnetimizin, Gazilerimize şükranımızın ifadeleridir. Dalgalan Gururla…"