Van'da aile katliamı: Anne ve 2 oğlu öldürüldü

Van’ın Gürpınar ilçesinde aralarında husumet bulunan iki ailenin bir araya gelmesiyle ortalık adeta kan gölüne döndü.

ANNE VE OĞULLARINA KURŞUN YAĞMURU

İlçeye 30 kilometre mesafedeki Kırkgeçit Mahallesi'nde bir aileye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda anne Bülbül Özcan (70) ile oğulları Sinan (50) ve Osman Özcan (45) ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleye rağmen anne ve oğulları yaşamını yitirdi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Saldırı sonrası 4 kişi gözaltına alınırken, jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.