Yangın var sanıp ortalığı ayağa kaldırdılar! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 5 katlı binanın dördüncü katında yapılan baca temizliği yapıldı. Temizlik esnasında çıkan dumanı, yoldan geçen geçen vatandaşlar yangın sandı.
Vatandaşlar durumu derhal itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken mahalleli sokağa döküldü. Yapılan inceleme neticesinde dumanların baca temizliğinden çıktığı teyit edildi.