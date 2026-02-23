Asla susatmayan lezzet! Tost özleyenler sahura özel tarif

Uzmanlar, sahurda aşırı tuzlu ve işlenmiş gıdalardan uzak durulması gerektiğini vurguluyor. Özellikle sucuk, salam gibi yüksek tuz oranına sahip ürünler gün içinde susuzluğu artırabiliyor. Bunun yerine; tam tahıllı ekmek, az tuzlu peynir, yumurta, avokado ve bol yeşillik gibi besinler öneriliyor.



ASLA SUSATMAYAN LEZZET



Beslenme uzmanlarına göre sahurda tüketilen besinlerin kan şekerini dengede tutması ve uzun süre tokluk sağlaması gerekiyor. Protein ve lif açısından zengin bir tost, bu ihtiyacı karşılamak için ideal seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

KLASİK TOSTTAN FARKI NE?

Türkiye’de tost denince akla ilk olarak kaşarlı ya da sucuklu tost geliyor. Özellikle İzmir’in meşhur İzmir kumrusu veya sokak lezzetleri arasında yer alan Ayvalık tostu, bol malzemeli ve doyurucu yapısıyla biliniyor. Ancak bu lezzetler genellikle yüksek tuz ve yağ içerdiği için sahur için çok uygun olmayabiliyor.

Sahura özel hazırlanan bu yeni tost tarifinde ise daha hafif ve dengeli malzemeler tercih ediliyor. Amaç hem tost keyfinden vazgeçmemek hem de gün içinde susuzluk yaşamamak.

SAHUR TOSTU TARİFİ

Malzemeler:

2 dilim tam buğday ekmeği

1 adet haşlanmış yumurta

2 yemek kaşığı lor peyniri (az tuzlu)

2 dilim avokado

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Bol roka ve maydanoz

1-2 dilim domates (çekirdekleri çıkarılmış)

Hazırlanışı:

Öncelikle haşlanmış yumurtayı çatalla ezin ve lor peyniri ile karıştırın. İçerisine ince doğranmış roka ve maydanozu ekleyin. Karışıma bir tatlı kaşığı zeytinyağı ilave ederek kıvam verin.

Tam buğday ekmeğinin arasına hazırladığınız harcı sürün. Üzerine avokado ve domates dilimlerini ekleyin. Tost makinesinde kısa süre, ekmek hafif kızarana kadar pişirin. Çok fazla kızartmamaya dikkat edin aşırı kızaran ekmek susuzluğu artırabilir.

Bu tarifte sucuk, salam gibi tuzlu ve işlenmiş ürünler kullanılmadığı için susuzluk hissi minimuma indiriliyor. Aynı zamanda yumurta ve lor peyniri sayesinde yüksek protein alımı sağlanıyor.

NEDEN SUSATMIYOR?

Bu tostun susatmamasının temel nedeni düşük tuz oranı ve sağlıklı yağ içeriği. Avokado ve zeytinyağı, vücudun ihtiyaç duyduğu sağlıklı yağları sağlarken mide boşalmasını yavaşlatıyor ve tokluk süresini uzatıyor. Tam buğday ekmeği ise lif açısından zengin olduğu için kan şekerini dengeliyor.

Ayrıca sahurda bu tostun yanında mutlaka 1-2 bardak su ve şekersiz bitki çayı tüketilmesi öneriliyor. Aşırı çay ve kahve tüketimi ise gün içinde susuzluğu artırabileceği için sınırlandırılmalı.

UZMANLARDAN EK ÖNERİLER

Beslenme uzmanları sahurda sadece karbonhidrat ağırlıklı beslenmenin gün içinde halsizlik ve çabuk acıkmaya neden olabileceğini belirtiyor. Bu nedenle protein, lif ve sağlıklı yağ dengesi büyük önem taşıyor.

Ayrıca çok tuzlu peynirler yerine az tuzlu veya lor peyniri tercih edilmeli. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ürünler kullanılmalı. Sahurdan hemen sonra yatmak yerine kısa bir süre dik pozisyonda kalmak da sindirimi kolaylaştırıyor.

TOST KEYFİNDEN VAZGEÇMEYİN

Ramazan ayında tost özlemi çekenler için bu tarif hem pratik hem de sağlıklı bir alternatif sunuyor. Geleneksel tost lezzetini daha dengeli bir içerikle birleştiren sahur tostu, uzun süre tok kalmak ve susuzluk hissini azaltmak isteyenler için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Doğru malzemelerle hazırlanan bir tost, sahur sofralarının vazgeçilmezi olabilir. Önemli olan içeriği bilinçli seçmek ve vücudun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak. Böylece hem lezzetten ödün vermeden hem de gün içinde daha konforlu bir oruç süreci geçirmek mümkün.

