2025 Elmalı başpehlivanı kim oldu? 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri kazananı belli oldu

Türkiye Yağlı Güreş Ligi, 2025 sezonunun son etabı bugün Antalya'da gerçekleştirildi. 5 Eylül 2025 Cuma günü başlayan 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık çeyrek final ve yarı final mücadeleleri ise bugün (7 Eylül 2025 Pazar) oynandı.

Mücadelelerin ardından başpehlivanlık finalinde ise Feyzullah Aktürk ve Enes Doğan karşı karşıya geldi. Final mücadelesinin sona ermesiyle birlikte vatandaşlar tarafından 2025 Elmalı başpehlivanı kim olduğu merak edilmeye başlandı.

2025 ELMALI BAŞPEHLİVANI KİM OLDU?

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2025 sezonunun 7. ve son etabı olan 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Enes Doğan oldu.

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Enes Doğan bu galibiyet ile birlikte 2. galibiyetini elde etmiş oldu. 2026 sezonunda ebedi kemer için Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde meydana çıkacak.

ENES DOĞAN KİMDİR?

Enes Doğan, 16 Ocak 2000 yılında Antlaya'da dünyaya geldi. Deste boylardan, başpehlivanlığa kadar tüm boylarda dereceli olan Enes Doğan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adına güreşmektedir.

Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde geçtiğimiz 2024 yılında şampiyon olmuştur. Aynı yıl 672. Elmalı Yağlı Güreşleri, 64. Kurtdereli Yağlı Güreşleri, 62. Nilüfer Çağlı Yağlı Güreşleri, 26. Feslikan Yağlı Güreşleri ve 18. Alanya Gökbel Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık kazanmıştır.