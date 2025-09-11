2025 MEB alan seçimi sonuçları nereden öğrenilir açıklandı mı?

Meslek lisesi öğrencileri için e-Okul platformu üzerinden yapılan alan ve dal tercihi sonuçlarının duyurulması heyecanla bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan sisteme göre Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında alanlarını belirleyen 9. sınıf öğrencileri işlemlerini tamamladı.

Alan tercihleri 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayıp, 9 Eylül Salı günü saat 17:00’de bitirildi.

Seçimler veli tarafından https://e-okul.meb.gov.tr üzerinden şahsi olarak gerçekleştirildi.

ALAN SONUÇLARI E-OKUL YAYINLANDI MI?

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi alan seçimi yerleştirme neticelerinin 11 Eylül’de erişime açılması öngörülüyordu.

Öğrenciler e-Okul öğrenci girişi ile sisteme girdikten sonra meslek lisesi alan seçimi ve dal sonuçlarını görüntüleyebilecek.

Boş kontenjan bulunması ve gerekli kriterlerin sağlanması halinde 9. sınıfın ilk döneminin sonuna kadar alan değişikliği yapılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen yerleştirme süreci, öğrencilerin seçimleri, başarı durumları ve okul kontenjanları çerçevesinde şekilleniyor.