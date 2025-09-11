Menü Kapat
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

2025 MEB alan seçimi sonuçları nereden öğrenilir açıklandı mı?

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde eğitim alan öğrenciler, hangi alanda öğrenimlerine devam edeceklerini öğrenmek için alan ve dal seçimi neticelerini merak ediyor.

2025 MEB alan seçimi sonuçları nereden öğrenilir açıklandı mı?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 19:43
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 19:43

öğrencileri için platformu üzerinden yapılan alan ve dal tercihi sonuçlarının duyurulması heyecanla bekleniyor.

tarafından hazırlanan sisteme göre Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında alanlarını belirleyen 9. sınıf öğrencileri işlemlerini tamamladı.

Alan tercihleri 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayıp, 9 Eylül Salı günü saat 17:00’de bitirildi.

Seçimler tarafından https://e-okul.meb.gov.tr üzerinden şahsi olarak gerçekleştirildi.

2025 MEB alan seçimi sonuçları nereden öğrenilir açıklandı mı?

ALAN SONUÇLARI E-OKUL YAYINLANDI MI?

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi alan seçimi yerleştirme neticelerinin 11 Eylül’de erişime açılması öngörülüyordu.

Öğrenciler e-Okul girişi ile sisteme girdikten sonra meslek lisesi alan seçimi ve dal sonuçlarını görüntüleyebilecek.

Boş kontenjan bulunması ve gerekli kriterlerin sağlanması halinde 9. sınıfın ilk döneminin sonuna kadar alan değişikliği yapılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen yerleştirme süreci, öğrencilerin seçimleri, başarı durumları ve okul kontenjanları çerçevesinde şekilleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Mesleki Lise Alan değişikliği yapmak mümkün mü?
Boş kontenjan bulunması ve gerekli koşullar sağlanması halinde 9. sınıfın birinci dönem sonuna kadar alan değişikliği yapılabilecek.
ETİKETLER
#veli
#milli eğitim bakanlığı
#öğrenci
#e-okul
#Meslek Lisesi
#Alan Tercihi
#Dal Tercihi
#Öğrenci Yerleştirme
#Alan Tercihi
#Aktüel
