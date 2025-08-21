2025 okul servis ücretleri ne kadar belli oldu mu?

Okulların açılış tarihi için geri sayım başladı.

İlkokul, ortaokul ve liseler bu yıl 8 Eylül tarihinde açılacak.

Ancak 1. sınıf ve 5. sınıf öğrencileri için bu süre 1 hafta önce başlayacak.

Kaynaştırma öğrencileri, bu kapsamda 1 Eylül tarihinde ders başı yapacak.

İSTANBUL OKUL SERVİS ÜCRETİ TARİFESİ NE?

Geçtiğimiz yıl 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 16 zamla 1931,40 lira, 1-3 km 2.068 lira, 3-5 km 2.234 lira, 15-17 km 3.712 lira, 23-25 km 4.519 lira olmuştu.

Ancak bu yıl İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME, servis tarifesini henüz belirlemedi.

ANKARA SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Ankara'da, öğrenci ve personel servis ücretlerine yüzde 30 zam yapıldı.

Karar Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde ABB UKOME’de alındı.

ABB Meclisi'nde görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.