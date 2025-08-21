Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

2025 okul servis ücretleri ne kadar belli oldu mu?

2025-26 eğitim dönemi yaklaşırken velileri en çok ilgilendiren konulardan biri de okul servis ücretleri oldu. Yeni dönem okul servis ücretleri de bu kapsamda merak konusu oldu.

2025 okul servis ücretleri ne kadar belli oldu mu?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 20:29
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 20:36

Okulların açılış tarihi için geri sayım başladı.

İlkokul, ortaokul ve liseler bu yıl 8 Eylül tarihinde açılacak.

Ancak 1. sınıf ve 5. sınıf öğrencileri için bu süre 1 hafta önce başlayacak.

Kaynaştırma öğrencileri, bu kapsamda 1 Eylül tarihinde ders başı yapacak.

2025 okul servis ücretleri ne kadar belli oldu mu?

İSTANBUL OKUL SERVİS ÜCRETİ TARİFESİ NE?

Geçtiğimiz yıl 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 16 zamla 1931,40 lira, 1-3 km 2.068 lira, 3-5 km 2.234 lira, 15-17 km 3.712 lira, 23-25 km 4.519 lira olmuştu.

Ancak bu yıl İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME, servis tarifesini henüz belirlemedi.

2025 okul servis ücretleri ne kadar belli oldu mu?

ANKARA SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?

'da, öğrenci ve personel servis ücretlerine yüzde 30 zam yapıldı.

Karar Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde ABB UKOME’de alındı.

ABB Meclisi'nde görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

ETİKETLER
#istanbul
#okulların açılışı
#okullar
#eğitim öğretim
#Ankara
#Eğitim
#Servis Ücretleri
#Aktüel
