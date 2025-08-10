Menü Kapat
30°
2025 Vezirköprü başpehlivanı kim oldu? 19. Samsun Vezirköprü Kunduz Yağlı Güreşleri kazananı belli oldu

Samsun Vezirköprü 19. Kunduz Yağlı Güreşleri sona erdi. Güreşlerin sona ermesiyle birlikte 2025 Vezirköprü başpehlivanı kim olduğu belli oldu. Başpehlivanlık finalinde Orhan Okullu ve Feyzullah Aktürk karşı karşıya geldi.

10.08.2025
Türkiye Ligi 2025 sezonu 5. etabı Samsun'da gerçekleştirildi. 8 Ağustos Cuma günü başlayan Samsun Vezirköprü 19. Kunduz Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık çeyrek final, yarı final ve final mücadeleleri bugün gerçekleştirildi.

Mücadelelerin ardından 2025 Vezirköprü başpehlivanının kim olduğu belli oldu.

2025 VEZİRKÖPRÜ BAŞPEHLİVANI KİM OLDU?

2025 Türkiye Yağlı Ligi'nin Samsun Vezirköprü 18. Yağlı Güreşleri etabının başpehlivanı Feyzullah Aktürk oldu.

Finalde Orhan Okullu ile karşılaşan Feyzullah Aktürk güreşin 12. dakikasında rakibini mağlup ederek başpehlivan oldu. Orhan Okulu ise sağ elinde bir sakatlık yaşadı.

2025 TÜRKİYE YAĞLI GÜREŞ LİGİ PUAN DURUMU

Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2025 Başpehlivanlık puan durumu ise şöyle:

  1. ORHAN OKULU - 58
  2. YUSUF CAN ZEYBEK - 37
  3. FEYZULLAH AKTÜRK - 36
  4. MUSTAFA TAŞ - 30
  5. ALİ İHSAN BATMAZ - 28
  6. SEÇKİN DUMAN- 23
  7. FURKAN DURMUŞ ALTIN - 23
  8. ERKAN TAŞ - 23
  9. ENES DOĞAN - 22
  10. MEHMET YEŞİL YEŞİL - 21
  11. İSMAİL KOÇ - 20
  12. YUNUS EMRE YAMAN - 20
  13. CENGİZHAN ŞİMŞEK - 17
  14. ALİ GÜRBÜZ - 17
  15. MUSTAFA DOĞAN ÖZKAYA - 16
  16. NEDİM GÜREL - 14
  17. OSMAN KAN - 13
  18. MUSTAFA BATU - 13
  19. CELAL BAYAR ÇİLENKER - 13
  20. FARUK AKKOYUN - 12
  21. YILDIRAY AKIN - 11
  22. YILDIRAY PALA - 11
  23. SERDAR YILDIRIM - 11
  24. ABDULLAH GÜNGÖR - 10
  25. HAMZA KÖSEOĞLU - 10
  26. SERHAT GÖKMEN - 9
  27. SERHAT BALCI- 9
  28. OSMAN AYNUR - 9
  29. ÜNAL KARAMAN - 8
  30. SALİH ERİNÇ - 8
  31. RIZA YILDIRIM - 8
  32. YALÇIN ÜNCÜL - 8
  33. TUFAN GÜZEL - 8
  34. TURAN BALABAN - 7
  35. İSMAİL BALABAN - 7
  36. TOLGA TURAN - 7
  37. BEKİR ERYÜCEL - 7
  38. ONUR BALCI - 6
  39. OKAN YAVAŞ - 6
  40. SALİH DORUM- 6
  41. ALİ GÜNGÖR EKİN - 6
  42. RECEP KARA - 6
  43. OKAN ACAR - 6
  44. HASAN CENGİZ - 6
  45. HAMZA ÖZKARADENİZ - 6
  46. SERKAN SERTTÜRK - 6
  47. KEMAL ŞAHİN - 6
  48. FATİH ATLI- 5
  49. ERTUĞRUL DAĞDEVİREN - 4
  50. EMRE ERKAL - 3

