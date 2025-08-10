2025 Vezirköprü başpehlivanı kim oldu? 19. Samsun Vezirköprü Kunduz Yağlı Güreşleri kazananı belli oldu

Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2025 sezonu 5. etabı Samsun'da gerçekleştirildi. 8 Ağustos Cuma günü başlayan Samsun Vezirköprü 19. Kunduz Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık çeyrek final, yarı final ve final mücadeleleri bugün gerçekleştirildi.

Mücadelelerin ardından 2025 Vezirköprü başpehlivanının kim olduğu belli oldu.

2025 VEZİRKÖPRÜ BAŞPEHLİVANI KİM OLDU?

2025 Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin Samsun Vezirköprü 18. Yağlı Güreşleri etabının başpehlivanı Feyzullah Aktürk oldu.

Finalde Orhan Okullu ile karşılaşan Feyzullah Aktürk güreşin 12. dakikasında rakibini mağlup ederek başpehlivan oldu. Orhan Okulu ise sağ elinde bir sakatlık yaşadı.

2025 TÜRKİYE YAĞLI GÜREŞ LİGİ PUAN DURUMU

Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2025 Başpehlivanlık puan durumu ise şöyle: