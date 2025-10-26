2026 ABD Green Card başvuruları başladı mı?

2026 Green Card müracaatları için geri sayım başladı. Başvuru yapmak isteyen adaylar tarihleri ve koşulları araştırmayı sürdürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşamak isteyen kişiler için büyük bir fırsat sağlayan Diversity Visa (DV) Lottery başvuruları genellikle Ekim ve Kasım ayları arasında gerçekleştiriliyor.

Geçtiğimiz yıl müracaatlar 2 Ekim ile 5 Kasım tarihleri arasında alınmıştı.

2026 yılı başvurularının da benzer tarihlerde açılması bekleniyordu ancak bu yıl başvurular biraz daha geç başlayacak gibi görünüyor.

Başvurular yalnızca resmi DV Lottery internet sitesi https://dvprogram.state.gov üzerinden yapılabiliyor.

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra katılımcılar, sonuçlarını 2026 yılı Mayıs ayında öğrenebilecek.

GREEN CARD KİMLERE VERİLİR?

Green Card sahibi olmak isteyen bireylerin bazı temel kriterleri karşılaması gerekiyor:

18 yaşını doldurmuş olmak.

En az lise mezunu olmak veya son 5 yıl içerisinde en az 2 yıl uzmanlık gerektiren bir meslekte çalışmış olmak.

İngilizce bilme zorunluluğu bulunmaz.

Evli bireyler, eşleriyle birlikte başvuruda bulunabilirler.

Green Card çekilişi sonucunda kazananlar, ABD’de süresiz yaşama ve çalışma hakkına sahip olur. Ayrıca, kazanan kişinin eşi ve 21 yaş altındaki bekar çocukları da Green Card avantajlarından yararlanabilir.