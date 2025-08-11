Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Editor
Editor
 Erdem Avsar

2026 hac ön kayıt ve yenileme başladı mı nasıl yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme sürecinin detaylarını paylaştı. Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak ve kura çekimi ile hacı adayları belirlenecek.

2026 hac ön kayıt ve yenileme başladı mı nasıl yapılır?
11.08.2025
11.08.2025
16:48

, 2026 yılında hacca gitmek isteyen vatandaşlar için ön kayıt ve kayıt yenileme sürecini başlattı.

2026 hac ön kayıt ve yenileme başladı mı nasıl yapılır?

HAC KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

İlk defa kaydı yaptıracak adaylar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği anlaşmalı bankalara ön kayıt ücretini yatırarak üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Başvurular 5 Eylül'e kadar devam edecek.

Daha önceki yıllarda hac kurasına katılan ancak kesin kayıt hakkı elde edemeyen veya kesin kayıt hakkı olmasına rağmen hacca gidemeyenlerin kayıtları otomatik olarak yenilenmeyecek.

Bu kişilerin kayıtlarını e-Devlet üzerinden kendileri yenilemeleri gerekiyor.

2026 hac ön kayıt ve yenileme başladı mı nasıl yapılır?

HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

İlk kez ön kayıt yaptıracak adaylar için belirlenen ücret 950 TL.

Kayıt yenileme yapacak adaylar ise herhangi bir ücret ödemeyecekler.

Hacı adayları, kayıt yenileme işlemlerini e-Devlet üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek ve bilgilerini güncelleyebilecek.

Sıkça Sorulan Sorular

Hac ön kayıt ücreti hangi bankalara yatırılabilir?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın anlaşmalı olduğu bankalar, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankasıdır. Hacı adayları, bu bankaların şubelerinden veya online bankacılık hizmetleri üzerinden ön kayıt ücretini yatırabilirler.
ETİKETLER
#e-devlet
#diyanet işleri başkanlığı
#hac
#Hac Kayıtları
#Hac Ön Kaydı
#Hac Ücreti
#Aktüel
TGRT Haber
