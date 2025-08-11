2026 hac ön kayıt ve yenileme başladı mı nasıl yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılında hacca gitmek isteyen vatandaşlar için ön kayıt ve kayıt yenileme sürecini başlattı.

HAC KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

İlk defa hac kaydı yaptıracak adaylar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği anlaşmalı bankalara ön kayıt ücretini yatırarak e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Başvurular 5 Eylül'e kadar devam edecek.

Daha önceki yıllarda hac kurasına katılan ancak kesin kayıt hakkı elde edemeyen veya kesin kayıt hakkı olmasına rağmen hacca gidemeyenlerin kayıtları otomatik olarak yenilenmeyecek.

Bu kişilerin kayıtlarını e-Devlet üzerinden kendileri yenilemeleri gerekiyor.

HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

İlk kez ön kayıt yaptıracak adaylar için belirlenen ücret 950 TL.

Kayıt yenileme yapacak adaylar ise herhangi bir ücret ödemeyecekler.

Hacı adayları, kayıt yenileme işlemlerini e-Devlet üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek ve bilgilerini güncelleyebilecek.