28 Ekim üniversiteler tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim üniversitelerde ders durumu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl da Türkiye'nin dört bir tarafında gerçekleştirilecek etkinliklerle birlikte kutlanacak. Resmi tatiller arasında yer alan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ilkokul, ortaokul ve liselerde ders işlenmeyecek. 28 Ekim 2025 Salı günü ise saat 13.00'e kadar öğrenciler eğitim görecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala ise üniversitelerde ders durumu öğrenciler tarafından merak edilmeye başlandı. Öğrenciler tarafından 28 Ekim üniversiteler tatil mi, yarım gün mü sorusunun cevabı araştırılıyor.

28 EKİM ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 28 Ekim 2025 Salı günü saat 13.00'te başlayacak. Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve liselerde olduğu gibi üniversitelerde de saat 13.00'ten sonra ders işlenmeyecek. 28 Ekim 2025 Salı günü üniversitelerde yarım gün tatil olacak.

29 EKİM ÜNİVERSİTELERDE TATİL Mİ, DERS VAR MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise resmi tatiller arasında yer aldığı için tatil olacak. Üniversitelerde ders işlenmeyecek ve öğrenciler tatil yapacaklar. 30 Ekim 2025 Perşembe günü ise üniversitelerde eğitim öğretime devam edilecek.