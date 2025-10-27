Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

28 Ekim üniversiteler tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim üniversitelerde ders durumu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatiller arasında yer alan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim 2025 Salı günü öğleden sonra başlayacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala üniversitelerde ders durumu gündem oldu. Öğrenciler tarafından 28 Ekim üniversiteler tatil mi, yarım gün mü sorusunun cevabı araştırılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
28 Ekim üniversiteler tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim üniversitelerde ders durumu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 10:59

Cumhuriyet Bayramı bu yıl da Türkiye'nin dört bir tarafında gerçekleştirilecek etkinliklerle birlikte kutlanacak. Resmi tatiller arasında yer alan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ilkokul, ortaokul ve liselerde ders işlenmeyecek. 28 Ekim 2025 Salı günü ise saat 13.00'e kadar öğrenciler görecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala ise üniversitelerde ders durumu öğrenciler tarafından merak edilmeye başlandı. Öğrenciler tarafından 28 Ekim üniversiteler mi, yarım gün mü sorusunun cevabı araştırılıyor.

28 Ekim üniversiteler tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim üniversitelerde ders durumu

28 EKİM ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 28 Ekim 2025 Salı günü saat 13.00'te başlayacak. Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve liselerde olduğu gibi üniversitelerde de saat 13.00'ten sonra ders işlenmeyecek. 28 Ekim 2025 Salı günü üniversitelerde yarım gün tatil olacak.

28 Ekim üniversiteler tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim üniversitelerde ders durumu

29 EKİM ÜNİVERSİTELERDE TATİL Mİ, DERS VAR MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise resmi tatiller arasında yer aldığı için tatil olacak. Üniversitelerde ders işlenmeyecek ve öğrenciler tatil yapacaklar. 30 Ekim 2025 Perşembe günü ise üniversitelerde eğitim öğretime devam edilecek.

ETİKETLER
#Eğitim
#üniversite
#tatil
#29 Ekim
#Cumhuriyet Bayramı
#Dersler
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.