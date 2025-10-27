Menü Kapat
TGRT Haber
22°
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

29 Ekim kuyumcular açık mı 2025? 28 Ekim kuyumcular, döviz büroları açık mı, kapalı mı?

28-29 Ekim tarihlerinde kuyumcular ve döviz bürolarının çalışma durumları gündem oldu. Vatandaşlar tarafından 28-29 Ekim kuyumcular, döviz büroları açık mı, kapalı mı olduğu merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda resmi tatil 28 Ekim 2025 Salı günü saat 13.00'ten sonra başlayacak.

29 Ekim kuyumcular açık mı 2025? 28 Ekim kuyumcular, döviz büroları açık mı, kapalı mı?
Cumhuriyet Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. 28 Ekim Salı günü öğleden sonra başlayacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinde ve döviz bürolarının açık olup olmadığı ise gündem oldu.

29 Ekim kuyumcular açık mı 2025? 28 Ekim kuyumcular, döviz büroları açık mı, kapalı mı?

28-29 EKİM KUYUMCULAR AÇIK MI 2025?

Cumhuriyet Bayramı tatilinden dolayı 28 Ekim Salı öğleden sonra ve 29 Ekim tarihinde kuyumcuların çalışma durumları değişiklik gösteriyor. Bazı kuyumcular 28-29 Ekim tarihlerinde hizmet verirken, bazıları ise kapalı olmayı tercih ediyor. Resmi tatillerde genel olarak kuyumcuların çalışma durumu kendi inisiyatiflerine bırakılıyor.

29 Ekim kuyumcular açık mı 2025? 28 Ekim kuyumcular, döviz büroları açık mı, kapalı mı?

28-29 EKİM DÖVİZ BÜROLARI AÇIK MI 2025?

28 Ekim 2025 Salı günü öğleden sonra resmi olduğu için döviz büroları kapalı olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ise döviz büroları hizmet vermeyecek.

Borsa kapalı olduğu için genel olarak döviz büroları resmi tatillerde hizmet vermiyor. 30 Ekim 2025 Perşembe gününden itibaren ise döviz büroları normal mesai saatlerinde vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

