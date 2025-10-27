29 Ekim kuyumcular açık mı 2025? 28 Ekim kuyumcular, döviz büroları açık mı, kapalı mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. 28 Ekim 2025 Salı günü öğleden sonra başlayacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinde kuyumcular ve döviz bürolarının açık olup olmadığı ise gündem oldu.

28-29 EKİM KUYUMCULAR AÇIK MI 2025?

Cumhuriyet Bayramı tatilinden dolayı 28 Ekim Salı öğleden sonra ve 29 Ekim tarihinde kuyumcuların çalışma durumları değişiklik gösteriyor. Bazı kuyumcular 28-29 Ekim tarihlerinde hizmet verirken, bazıları ise kapalı olmayı tercih ediyor. Resmi tatillerde genel olarak kuyumcuların çalışma durumu kendi inisiyatiflerine bırakılıyor.

28-29 EKİM DÖVİZ BÜROLARI AÇIK MI 2025?

28 Ekim 2025 Salı günü öğleden sonra resmi tatil olduğu için döviz büroları kapalı olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ise döviz büroları hizmet vermeyecek.

Borsa kapalı olduğu için genel olarak döviz büroları resmi tatillerde hizmet vermiyor. 30 Ekim 2025 Perşembe gününden itibaren ise döviz büroları normal mesai saatlerinde vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.