14°
29 Ekim Vatan Caddesi kapalı mı, saat kaçta açılacak? 29 Ekim İstanbul'da kapalı yollar, alternatif güzergahlar listesi

İstanbul Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bazı yol ve güzergahların trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Yapılan duyurunun ardından 29 Ekim Vatan Caddesi kapalı mı, ne zaman, saat kaçta açılacağı gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından 29 Ekim İstanbul'da hangi yolların kapalı olduğu ve alternatif güzergahlar merak ediliyor.

29 Ekim Vatan Caddesi kapalı mı, saat kaçta açılacak? 29 Ekim İstanbul'da kapalı yollar, alternatif güzergahlar listesi
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği tarafından trafiğe kapatılacak olan yollar duyuruldu.

Yapılan duyurunun ardından vatandaşlar tarafından 29 Ekim kapalı mı, saat kaçta açılacağı araştırılmaya başlandı.

29 Ekim Vatan Caddesi kapalı mı, saat kaçta açılacak? 29 Ekim İstanbul'da kapalı yollar, alternatif güzergahlar listesi

29 EKİM VATAN CADDESİ KAPALI MI, SAAT KAÇTA AÇILACAK 2025?

İstanbul Valiliği tarafından açıklanan bilgilere göre Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi, 29 Ekim Çarşamba günü saat 05.45'ten itibaren trafiğe kapatılacak. Valilik program bitimine kadar Vatan Caddesi'nin trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

29 Ekim Vatan Caddesi kapalı mı, saat kaçta açılacak? 29 Ekim İstanbul'da kapalı yollar, alternatif güzergahlar listesi

29 EKİM İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?

"Cumhuriyet Bayramı'nın 102. Yıl Dönümü Kutlamaları" kapsamında 29 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da trafiğe kapatılacak olan yollar şöyle:

"Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Edirnekapı-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Oğuzhan Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Sofular Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Halıcılar Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Akdeniz Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Akşemsettin Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Keçeci Meydan Sokak-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Hal Yolu Güney İstikameti Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar, Tatlı Pınar Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı, Kaleboyu Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı, Sulukule Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı."

29 Ekim Vatan Caddesi kapalı mı, saat kaçta açılacak? 29 Ekim İstanbul'da kapalı yollar, alternatif güzergahlar listesi

29 EKİM İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLARIN ALTERNATİF GÜZERGAHLARI

İstanbul Valiliği trafiğe kapalı olan yolların alternatif güzergahları olarak vatandaşların Turgut Özel Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu kullanabilecek.

