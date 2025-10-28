Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Sumru Tarhan

29 Ekim’de müzeler ücretsiz mi? Ücretsiz olan yerler listesi 2025

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olan müzeler listesi duyuruldu. Resmi tatil olması nedeniyle binlerce kişi Miniatürk, Yerebatan Sarnıcı gibi yerlere gitmeyi planlıyor.

29 Ekim'de müzeler ücretsiz mi? Ücretsiz olan yerler listesi 2025
28.10.2025
28.10.2025
saat ikonu 16:03

Cumhuriyet Bayramı'na kısa süre kala müzeler açık mı, ücretsiz mi araştırıldı. İşte ücretsiz olarak gidebileceğiniz yerler listesi.

29 EKİM'DE MÜZELER AÇIK MI?

Açık olan müzeler arasında Anadolu Hisarı Müzesi, Aşiyan Müzesi, Atatürk Müzesi, Bakırköy Sanat, Baruthane Müzesi, Bebek Sarnıcı Galerisi, Belgradkapı Ziyaretçi Merkezi, Casa Botter, Cendere Sanat Müzesi, Cumhuriyet Müzesi ve Gülhane Sarnıcı Galerisi yer alıyor. Yerebatan Sarnıcı ve Miniatürk de ücretsiz olarak gezilebilecek.

29 Ekim’de müzeler ücretsiz mi? Ücretsiz olan yerler listesi 2025

29 EKİM'DE MÜZELER ÜCRETSİZ Mİ?

İBB tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"İBB iştiraklerinden Kültür AŞ'ye bağlı önemli hafıza ve kültür mekânları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda misafirlerini tüm gün ücretsiz ağırlayacak. T.C. vatandaşları, ’un tarihî zenginliklerini barındıran Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Merkezi ve Miniatürk’ü ücretsiz ziyaret edilebilecek. Ziyaretçilerin müze girişlerinde kimliklerini ibraz etmeleri ve Radar Türkiye uygulaması üzerinden alınan QR kodu göstermeleri yeterli olacak. Yerebatan Sarnıcı'nda ücretsiz giriş uygulaması 19.30-22.00 saatleri arasında geçerli olmayacak."

#istanbul
#29 Ekim
#Cumhuriyet Bayramı
#Müzeler
#Ücretsiz Giriş
#Aktüel
