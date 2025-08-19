Menü Kapat
30 Ağustos resmi tatil mi? Banka, kargo, hastane, sağlık ocağı çalışma durumu 2025

Ülkemizde her sene kutlanan 30 Ağustos'a kısa süre kala 2025 resmi tatiller takvimi de gündeme yerleşti. Milyonlarca kişinin çeşitli etkinliklere katılacağı 30 Ağustos için bekleyiş devam ediyor.

30 Ağustos resmi tatil mi? Banka, kargo, hastane, sağlık ocağı çalışma durumu 2025
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 12:50
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 12:50

bu yıl cumartesi gününe denk geliyor. Türkiye genelinde kutlanacak olan özel günde ülkede birçok etkinlik düzenlenecek. , banka, ve hastanelere gidecek olanlar dikkat!

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ 2025?

30 Ağustos Zafer Bayramı, resmi tatiller takviminde yer alıyor. Bu nedenle 30 Ağustos günü kamu kurumları, devlet daireleri, kargolar, , sağlık ocakları kapalı olacak. Bu yıl 30 Ağustos normal zamanda cumartesi gününe denk geldiği için kamu kurumları kapalı oluyor. Özel gün için ülkemizde çeşitli etkinlikler ve anma törenleri düzenleniyor.

30 AĞUSTOS'TA BANKALAR AÇIK MI?

2025 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı, cumartesi gününe denk gelecek. Binlerce kişi anma törenleri ve konserlere katılırken kamu kurumları ve devlet daireleri kapalı olacak. günlerinde sağlık ocağı, hastane, banka, kargo, PTT gibi kurumlar hizmete ara veriyor.

