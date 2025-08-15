30 Ağustos hangi güne denk geliyor resmi tatil mi?

Türkiye'deki resmi tatil günleri, her yıl milyonlarca kişinin çalışma ve tatil programlarını şekillendiren önemli bir unsur.

Bu kapsamda, 2025 yılına girilirken 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın takvimdeki konumu merak konusu oldu.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye'de kanunla belirlenmiş bir resmi tatil günüdür.

Bu nedenle kamu kurumları, okullar, bankalar ve özel sektördeki birçok kuruluş bu tarihte kapalı.

Çalışanlar için bu gün, ücretli izin günü olarak kabul edilir.

2025 yılı takvimine göre 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumartesi gününe denk geliyor.

Hafta sonu tatiliyle birleşmesi nedeniyle, hafta içi çalışanlar için ek bir tatil günü veya tatil birleştirme imkânı oluşturmuyor.

30 Ağustos’ta Ankara'da devlet erkânının katılımıyla Anıtkabir'de resmi tören düzenlenir ve askeri geçit törenleri gerçekleştirilir.