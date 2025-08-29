Menü Kapat
TGRT Haber
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

30 Ağustos Zafer Bayramı marketler, AVM'ler açık mı? BİM, A101, Şok, Migros açık mı, kapalı mı?

Resmi tatiller arasında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cumartesi gününe dek geliyor. Alışveriş yapacak olan vatandaşlar tarafından 30 Ağustos marketler, AVM'ler açık mı, kapalı mı sorusunun cevabı araştırılıyor. 30 Ağustos'ta BİM, A101, Şok ve Migros'un çalışma saatleri belli oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı marketler, AVM'ler açık mı? BİM, A101, Şok, Migros açık mı, kapalı mı?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 15:38
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 15:38

Milli bayramlarımızdan olan bu yıl cumartesi günü kutlanacak. Kutlamalar kapsamında Türkiye'nin dört bir tarafında etkinlikler düzenlenecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda , AVM'lerin açık olup olmadığı ise gündem oldu. Alışveriş yapacak olan vatandaşlar tarafından , , ve açık mı, kapalı mı olduğu merak ediliyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı marketler, AVM'ler açık mı? BİM, A101, Şok, Migros açık mı, kapalı mı?

30 AĞUSTOS MARKETLER AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer aldığı için birçok kurum kapalı oluyor. Ancak marketlerin açık veya kapalı olması durumu değişiklik gösteriyor. Zincir marketlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açık olması bekleniyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı marketler, AVM'ler açık mı? BİM, A101, Şok, Migros açık mı, kapalı mı?

30 AĞUSTOS AVM'LER AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda aynı marketlerde olduğu gibi AVM'lerin de hizmet vermeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Ancak bazı AVM'ler 30 Ağustos'ta kapalı olmayı tercih edebiliyor. Bu yüzden gideceğiniz AVM ile iletişim kurarak bilgi almanız daha doğru olacaktır.

30 Ağustos Zafer Bayramı marketler, AVM'ler açık mı? BİM, A101, Şok, Migros açık mı, kapalı mı?

30 AĞUSTOS BİM, A101, ŞOK, MİGROS AÇIK MI?

BİM, A101, Şok ve Migros gibi zincir marketler genel olarak resmi tatillerde vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da BİM, A101, Şok ve Migros'un vatandaşlara hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.

Marketler tarafından 30 Ağustos 2025 Zafer Bayramı'nda şubelerin kapalı olacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

ETİKETLER
#a101
#30 Ağustos Zafer Bayramı
#bim
#şok
#marketler
#migros
#Avm'ler
#Aktüel
