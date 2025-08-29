30 Ağustos Zafer Bayramı marketler, AVM'ler açık mı? BİM, A101, Şok, Migros açık mı, kapalı mı?

Milli bayramlarımızdan olan 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cumartesi günü kutlanacak. Kutlamalar kapsamında Türkiye'nin dört bir tarafında etkinlikler düzenlenecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda marketler, AVM'lerin açık olup olmadığı ise gündem oldu. Alışveriş yapacak olan vatandaşlar tarafından BİM, A101, Şok ve Migros açık mı, kapalı mı olduğu merak ediliyor.

30 AĞUSTOS MARKETLER AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer aldığı için birçok kurum kapalı oluyor. Ancak marketlerin açık veya kapalı olması durumu değişiklik gösteriyor. Zincir marketlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açık olması bekleniyor.

30 AĞUSTOS AVM'LER AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda aynı marketlerde olduğu gibi AVM'lerin de hizmet vermeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Ancak bazı AVM'ler 30 Ağustos'ta kapalı olmayı tercih edebiliyor. Bu yüzden gideceğiniz AVM ile iletişim kurarak bilgi almanız daha doğru olacaktır.

30 AĞUSTOS BİM, A101, ŞOK, MİGROS AÇIK MI?

BİM, A101, Şok ve Migros gibi zincir marketler genel olarak resmi tatillerde vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da BİM, A101, Şok ve Migros'un vatandaşlara hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.

Marketler tarafından 30 Ağustos 2025 Zafer Bayramı'nda şubelerin kapalı olacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.