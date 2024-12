7 Aralık bu akşam maç var mı? Dev derbi oynanacak

07 Aralık 2024 14:41 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 14:46

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken bu akşam Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 15. hafta oynancak olan lig maçlarının saati ve kanalı da taraftarın gündeminde.

Tüm Türkiye'nin nefeslerini tutarak beklediği Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi bu akşam 20.00'de oynanacak.

Süper Lig'de bu akşamın maç programı netleşti.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 7 ARALIK?

Günün programı şöyle:

Trendyol 1. Lig

Erzurumspor - Adanaspor | 13:30 | Bein Sports Max 2 | beIN Sports Tod TV | tabii Spor 6

Y. Malatyaspor - Kocaelispor | 13:30 | TRT Spor | Bein Sports Max 1 | beIN Sports Tod TV

Manisa FK - Çorum FK | 16:00 | TRT Spor | Bein Sports Max 1 | beIN Sports Tod TV

Iğdırspor - Bandırmaspor | 19:00 | TRT Spor | Bein Sports 2 | beIN Sports Tod TV

Trendyol Süper Lig

Konyaspor - Antalyaspor | 13:30 | Bein Sports 2 | beIN Sports Tod TV

Göztepe - Adana Demirspor | 16:00 | Bein Sports 2 | beIN Sports Tod TV

Beşiktaş - Fenerbahçe | 19:00 | Bein Sports 1 | beIN Sports Tod TV

Azerbaycan Premier Ligi

Sebail - Araz | 14:00 | CBC Sport

Sabah Bakü - Karabağ | 17:00 | CBC Sport

Almanya Bundesliga 2

Greuther Fürth - Hertha Berlin | 15:00 | Tivibu Spor 2 | beIN Sports Tod TV | Bein Sports | beIN Connect

Hannover 96 - Ulm | 15:00 | Tivibu Spor 1 | beIN Sports Tod TV | Bein Sports | beIN Connect

Kaiserslautern - Karlsruhe | 15:00 | Tivibu Spor 3 | beIN Sports Tod TV | Bein Sports | beIN Connect

Preussen Münster - Magdeburg | 22:30 | Tivibu Spor 2 | beIN Sports Tod TV | Bein Sports | beIN Connect

İngiltere Premier Lig

Everton - Liverpool | 15:30 | Bein Sports 3 | beIN Sports Tod TV

Aston Villa - Southampton | 18:00 | beIN Sports Tod TV | Bein Sports | beIN Connect

Brentford - Newcastle | 18:00 | Bein Sports Max 1 | beIN Sports Tod TV

Crystal Palace - Manchester City | 18:00 | Bein Sports 3 | beIN Sports Tod TV

Manchester Utd - Nottingham Forest | 20:30 | Bein Sports 3 | beIN Sports Tod TV

İngiltere Championship

Leeds United - Derby County | 15:30 | TV 8 Buçuk | Exxen

Cardiff City - Watford | 18:00 | TV 8 Buçuk | Exxen

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

İspanya La Liga

Las Palmas - Valladolid | 16:00 | S Sport Plus | S Sport

Real Betis - Barcelona | 18:15 | S Sport Plus | S Sport

Valencia - Rayo Vallecano | 20:30 | S Sport Plus | S Sport

Girona - Real Madrid | 23:00 | S Sport Plus | S Sport

İtalya Serie A

Genoa - Torino | 17:00 | Yayın Yok

Juventus - Bologna | 20:00 | CBC Sport

Roma - Lecce | 22:45 | CBC Sport

Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen - St. Pauli | 17:30 | Tivibu Spor 2 | beIN Sports Tod TV | Bein Sports | beIN Connect

Bayern Münih - Heidenheim | 17:30 | Bein Sports Max 2 | Tivibu Spor 1 | beIN Sports Tod TV

Bochum - Werder Bremen | 17:30 | beIN Sports Tod TV | Bein Sports | beIN Connect

Eintracht Frankfurt - Augsburg | 17:30 | Tivibu Spor 4 | beIN Sports Tod TV | Bein Sports | beIN Connect

Holstein Kiel - Leipzig | 17:30 | Tivibu Spor 3 | beIN Sports Tod TV | Bein Sports | beIN Connect

Monchengladbach - B. Dortmund | 20:30 | Bein Sports Max 1 | Tivibu Spor 1 | beIN Sports Tod TV

Portekiz Liga NOS

Benfica - Guimaraes | 21:00 | S Sport Plus | tabii Spor 3

Famalicao - Porto | 23:30 | S Sport Plus | tabii Spor 4

Suudi Arabistan Pro Lig

Al Hilal - Al Raed | 20:00 | S Sport Plus | tabii Spor 1

Al Taawon - Al Ahli | 20:00 | S Sport Plus