Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru 2025 İKM sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı İKM müracaat sonuçları, bakanlık bünyesinde görev yapmak isteyen birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor.

Başvuru sürecinin bitmesinin ardından gözler, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne çevrildi.

ADALET BAKANLIĞI İKM SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

Müracaat sonuçlarının ilan edilme tarihiyle ilgili olarak resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı.

Çoğunlukla başvuru bitiminden sonraki 2-3 hafta içinde sonuçlar Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sitesi ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) sayfası üzerinden duyurulmaktadır.

Sonuçların 15 Eylül tarihine dek açıklanması tahmin ediliyor.